Tüketici Hakem Heyetlerinde Yeni Döneme Giriliyor

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılmaları amacıyla bir araya getirildi. Nüfus yoğunluğu, başvuru sayıları gibi hususlar göz önüne alınarak yeniden yapılandırılan 211 adet tüketici hakem heyeti, 1 Ağustos’tan itibaren karar merci olarak yetkilendirildi.

Ticaret Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, dinamik bir uygulama sürecine sahip ve her ilçede kurulu tüketici hakem heyetlerinin teşkilat yapısının gözden geçirilerek, gelişen ve değişen şartlara uygun şekilde yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Bakanlığın onayıyla, bu kapsamda tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılmaları amacıyla il merkezlerinde ya da yakın ilçelerde merkezler oluşturularak bir araya getirildi.

Bir araya getirilen tüketici hakem heyetlerinin yetki alanlarının yeniden düzenlendiği ve 1 Ağustos’tan itibaren 211 adet tüketici hakem heyetinin karar merci olarak yetkilendirildiği belirtildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Bu çerçevede, Ankara’nın Bala, Evren, Haymana ve Şereflikoçhisar ilçeleri için Gölbaşı İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne yetki verilmiştir. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde ise kaymakamlıklarda başvuru alımı, Tüketici Bilgi Sistemi’ne (TÜBİS) kayıt, ilgili tarafları bilgilendirme gibi hususlarda çalıştırılmak üzere bir görevlendirmeli personel bulundurulmaya devam edilecek.” denildi.

Ayrıca, yenilenen “TÜBİS” sistemi sayesinde tüketicilerin, ikamet ettikleri ilçelerin kaymakamlıklarında bulunan tüketici hakem heyeti irtibat noktalarından ya da “e-Devlet Kapısı” sistemi üzerinden kolaylıkla başvuru yapabilecekleri açıklandı.

1995 yılında her il ve ilçe merkezinde en az 1 tane olacak şekilde kurulan tüketici hakem heyetleri, tüketici, satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan çeşitli uyuşmazlıkların basit, hızlı ve masrafsız bir şekilde çözümlenmesini hedefliyor. Bu sayede yargının yükünün de azaltılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz 23 yıllık süreçte, tüketicilerin haklarının korunmasında oldukça önemli bir rol oynayan tüketici hakem heyetleri, bugün itibarıyla 81’i ilde ve 921’i ilçede olmak üzere toplam bin 11 noktada faaliyet gösteriyor. Ayrıca tüketici hakem heyetleri, bu yıl itibarıyla 6 bin 860 liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tarafları bağlayıcı nitelikte karar verdi.