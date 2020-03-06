Tüketici Haklarında Yepyeni Dönem Başlıyor

Tüketici haklarına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi. Ayıplı veya bozuk çıkan ürünlerin iadesi artık daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecek ve ürünün tüketiciye zarar vermesi durumunda firma tazminat ödemek zorunda kalacak. Tüketici haklarında yepyeni bir dönemi başlatan düzenlemenin detayları haberimizde.

Tüketici haklarını korumaya yönelik yeni yasa yürürlüğe girdi. Giyimden beyaz eşyaya gıdadan mobilyaya tüketici haklarında yeni dönemi başlatacak düzenleme yasalaştı. Yeni yasa neleri getiriyor?

Güvensiz ürünlerde ürün sorumluluğu tazminatı getirildi. Tüketici, aldığı ürünün kendisine ve malına zarar vermesi durumunda üretici veya ithalatçı firmadan tazminat talebinde bulunabilecek. Yalnız bunun süresi var; zararın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca. Uygun olmayan ürünün satışını yapanlara da ceza kesilecek. Üreten, satan veya ihraç edenler, 2 bin TL ile 250 bin TL arasında ceza ödeyecek. Ürünlerinin güvenilir olduğunu teyit etmeyen satış yerlerine de 3 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar ceza kesilecek. Güvensiz ve riski ürün satanlara da 500 bin TL’ye kadar idari para cezası verilecek.

Tüketiciler, ayıplı veya bozuk çıkan ürünleri kolayca iade edebilecek. İnternetten satışlar da sıkı denetim altına alınacak.