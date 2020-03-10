Tüketici Kredisi Çekenler Parayı Nereye Harcayacağını Belgeleyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre tüketici kredisi çekecek olan kişiler, çektikleri bu parayı nereye harcayacağını belgelemek zorunda olacak.

Tüketici Kredilerinin Nereye Harcanacağı Belgelenecek

BDDK tarafından hazırlanan bu yeni düzenlemeye göre tüketici kredisi kullanan kişi yeni alacağı elektronik ürün ya da tatil harcaması benzeri giderleri belgelendirmek zorunda olacak. Bu aşamanın ardından banka krediyi satış yapan mağazaya ya da iş yerine verecek.

Düzenlemenin altında düşen kredi faiz oranları ile ocak sonunda yüzde 30 yükselen artış hızı bulunuyor.

Vatandaşlara sunulan ihtiyaç kredileri tüketimi artırdığı için enflasyonu olumsuz yönde etkilerken bu artışın bir kısmı ithal ürünlere yapıldığı için cari açık yönünde de olumsuz etkilerde bulunuyor. Buna ek olarak tüketici kredisi çekip bu parayı dövize yatıran kişilerin de bu yönde adım atması engellenmiş olacak.

Düzenlemeye bağlı olarak harcamasını belgelendiremeyen kişilere kredi tahsisi sağlanmayacak.

Peki siz bu düzenleme hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu yönde bir adımın atılması gerekiyor muydu? Görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.