Tüketiciler Daha Az Akıllı Telefon Değiştirmeye Başladı

Fark etmiş olabileceğiniz üzere son yıllarda satışa sunulan akıllı telefonlar, bundan on yıl öncesinde çıkan akıllı telefonlara nazaran daha uzun bir kullanım ömrüne sahipler. Bu durumdaki en büyük etkenlerden birisi, belki de hafif bir doygunluk noktasında ulaşmış olmalarıdır. Kısa bir süre önce yapılan yeni bir ankete göre, tüketiciler daha az sıklıkta akıllı telefon değiştirmeye başladı. Peki bu tüketiciler ve üreticiler açısından ne anlama geliyor?

Kullanıcılar Daha Az Sıklıkta Akıllı Telefon Değiştiriyor

Yaklaşık 13.300 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette, katılımcılara mevcut akıllı telefonlarının kaç yaşında olduğu soruldu. Toplanan yanıtlara bağlı olarak katılımcıların yalnızca %39,26 oranındaki kısmının 2020 ya da 2021 yılında çıkan bir akıllı telefonu kullandığı tespit edildi. Verileri daha net bir şekilde aktarmak gerekirse:

2021 Yılında Çıkan Model: %19,80

2020 Yılında Çıkan Model: %19,46

2019 Yılında Çıkan Model: %27,07

2018 Yılında Çıkan Model: %18,19

2017 Yılında veya Öncesinde Çıkan Model: %15,48

Kabaca bir hesapla katılımcıların üçte biri bir ya da iki yaşında, üçte biri üç yaşında, üçte biri ise üç yaşın üzerinde akıllı telefonları kullanıyor denilebilir. Tablonun bütünü, kullanıcıların akıllı telefon değiştirmek konusunda eskisi kadar hevesli olmadığını gösteriyor.

Buradaki ana etmen, akıllı telefon üreticilerinin inovasyondan uzaklaşmaları gibi gözüküyor. Kullanıcılar yeni bir model satın almadan önce ellerindeki cihaza nazaran ne gibi yenilikler elde edeceğini görmek istiyor ve bu anlamda yeni modeller, beklenen getiri etkisini sunamıyor gibi gözüküyor.

Üreticiler bu ve benzeri anketlerden önemli bir ders çıkarabilir: Kullanıcılar artık bir satın alım yapmadan önce sadece yeni modele değil, yeni özelliklere de sahip olmak istiyor. Pek çok kişi için %5'lik, %10'luk ya da %20'lik iyileştirmeler önemli bir geliştirme gibi gözükmüyor çünkü kullanıcıların büyük bir kısmı, bu farkı zaten o kadar da derinden hissetmiyor.

Peki siz bu anket ve sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin kullandığınız akıllı telefon kaç yaşında ve bir değişim için görmeniz gereken yenilikler neler? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.