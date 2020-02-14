Tüketiciler Katlanabilir Telefonlara Karşı Mesafeli Davranıyor!

Yeni katlanabilir telefon modelleri tanıtıldıkça pek çok insanın önemli bir soruya daha yakından göz attığını fark etmek mümkün: Buna gerçekten ihtiyaç var mı?

Tüketiciler Mesafeli Yaklaşıyor!

Tüketiciler tarafından sorulan bu soruya pek çok farklı şekilde yanıt vermek mümkün ancak bana göre hayır, bu fiyat seviyesinde değil. Güncel durumda mevcut modellerin fiyatları yüksek ve kaliteleri yetersiz durumda.

Nitekim yalnızca ben değil, tüketiciler de böyle düşünüyor. Yapılan araştırmalara göre tüketicilerin büyük bir kısmı katlanabilir telefon modellerine karşı mesafeli bir duruş sergiliyor. Burada en büyük sorunların yüksek fiyat etiketi, teknolojinin henüz çok yeni olması ve ihtiyaçları yeteri kadar karşılamaması olduğunu görüyoruz.

Haksız da sayılmazlar.

- Fiyat

Samsung Galaxy Fold 1,980 dolar, Huawei Mate X 2,400 dolar ve Galaxy Z Flip 1,380 dolar fiyat etiketleri ile duyuruldu. Açıkçası son model hariç ilk iki modelin fiyatları oldukça yüksek ve ortalama fiyat aralığının neredeyse iki katından daha yüksekte konumlanmış durumlarda. Bu da tercihlerdeki en büyük kırılganlıklardan birisi olarak öne çıkıyor.

- Teknolojinin Yeni Olması

Samsung, Galaxy Fold sırasında çok ciddi sorunlar yaşamış ve modeli aylarca ertelemek zorunda kalmıştı. İlk izlenimi nasıl verirseniz, akıllarda o şekilde hatırlanmanız muhtemeldir. Bu nedenle birkaç nesil boyunca önemli bir sorun yaşanmayana dek tüketiciler bu teknolojinin oturduğuna pek de emin olamayabilir.

- İhtiyaçları Karşılamaması

Buna ek olarak katlanabilir telefonlar çok yeni form faktörlerine sahip ve bunu tam verimlilik ile kullanmak mevcut durumda pek de mümkün sayılmaz. Bu nedenle en azından bir süre daha yeni form faktörlerinin pek de hazır olmayabileceğini göz önüne almak gerekiyor ki bu da ihtiyaçları karşılama ve tam verimle kullanma noktasında bazı soru işaretlerini beraberinde getiriyor.

Peki siz katlanabilir telefon modelleri hakkında neler düşünüyorsunuz, siz bu fiyat ve risklerle tercih eder miydiniz? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.