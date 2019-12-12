Tüketiciler Pahalı Akıllı Telefonlara Sıcak Bakmıyor

Yayınlanan yeni bir rapora göre tüketicilerin çok küçük bir kısmı pahalı akıllı telefon almayı tercih ediyor.

Yalnızca Yüzde 10

Ülkemizde akıllı telefon fiyatlarının yüksek olduğunu düşünsek de bu düşüncenin yalnızca bize özel olmadığını fark etmemiz gerekiyor. Yayınlanan yeni bir araştırma Amerikalıların yalnızca yüzde 10 oranındaki kısmının 1,000 dolar ve üstü fiyatla telefon aldığını ortaya koyuyor. Yani vatandaşlar bu fiyatı oldukça yüksek bir düzey olarak karşılıyor.

Şu an pek çok amiral gemisi segmenti modelin bu fiyat sınırını aştığını düşünürsek, tüketicilerin ağırlıklı olarak orta segment ve orta-üst segment arasında gezindiği fikrine ulaşıyoruz. Bu durumun 5G teknolojisinin yayılması ile birlikte artış göstereceğini düşünen araştırmacılar, bu ağ teknolojisinin uyumlu model seçimi için tetikleyici olacağını savunuyor.

Başka araştırmaların bu düşünceyi doğruladığını söyleyebiliriz. 2018 yılının sonunda kullanıcıların yüzde 44 oranındaki kısmı 5G uyumlu akıllı telefona geçiş yapmayı düşündüklerini belirtirken, 2019 yılında bu oran yaklaşık olarak yüzde 73 oranına kadar yükseldi. Bu da neredeyse her dört kullanıcıdan birisi anlamına geliyor.