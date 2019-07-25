Tüketicilerden BTK'ya Rekor Şikayet

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2019’un birinci çeyreğinde tam 52 bin 245 şikayet aldı. Kullanıcılar tarafından iletilen şikayetlerin çok büyük bir bölümünü faturalar ve bağlantı sorunları oluşturdu.

AA ’nın aktardığı bilgilere göre BTK’ya, bu yılın ocak-mart aylarını kapsayan dönemde toplam 52 bin 245 şikayet iletildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,76 artan şikayetler, müşterilerin memnuniyet düzeyinin giderek düştüğünü kanıtlar türden.

Sektörel bazda en fazla şikayet, yüzde 57,1 ile internet servis sağlayıcılarının hizmetlerine ilişkin yapıldı. BTK’ya iletilen bu şikayetlerin 29 bin 807'si internet, 17 bin 895'i mobil, 3 bin 137'si sabit telefon, bin 282'si uydu platformu,124'ü kablo TV hizmetleriyle ilgili oldu.

Telekomünikasyon sektörüne baktığımızda ise en fazla tüketici şikayetinin faturalara ilişkin olduğu görülüyor. Bu yılın ilk çeyreğinde gelen şikayetlerin yüzde 25,9’unu faturalar oluştururken, internet servis sağlayıcılığı hizmetinde en fazla şikayet edilen konu olan bağlantı sorunu, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 39,3'ünü oluşturdu.

Rapora göre, uydu platformu hizmetinde en fazla şikayet yüzde 38,4 ile aboneliğin feshi ve geçici olarak durdurulmasına ilişkin geldi. Sabit telefon hizmetinde en fazla şikayet 66,7 ile bağlantıda gerçekleşti.

