Tüketicilerin Yüzde 82'si Katlanabilir Telefon İstemiyor!

Son zamanların hızla yükselen trendi katlanabilir telefonlar görünüşe göre tüketicilerin ilgisini çekmek noktasında yetersiz kalıyorlar.

Yüzde 82'si Almayı Düşünmüyor

Katlanabilir telefonlar hala emekleme çağındalar ve önlerinde uzun bir yol var gibi görünüyor. Geçtiğimiz dönemlerde Galaxy Fold oldukça önemli sorunlarla karşılaşmış, Motorola Razr tarafında bazı ekran sorunları gündeme gelmiş ve Galaxy Z Flip de dayanıklılık noktasında endişe verici gelişmeler ile karşımıza çıkmıştı.

Tam da bu sebeplerden yola çıkarak yapılan bir ankete göre tüketiciler de katlanabilir telefonlara pek sıcak bakmıyor.

Söz konusu ankete 11.374 kişi katıldı ve katılımcılara bir katlanabilir telefon için 1.000 dolar üstü bir miktarı ödemeye hazır olup olmadıkları soruldu. Bildiğiniz üzere Galaxy Fold 1,980 dolar, Motorola Razr 1,500 dolar ve Galaxy Z Flip ise 1,380 dolar fiyat etiketine sahip.

Ankete katılan kişilerin arasında yüzde 82 oranındaki kısım bu yönde bir planlarının olmadığını söylerken, katlanabilir telefon almakla ilgilenenlerin oranı yüzde 2 seviyesinde kaldı. Geriye kalan yüzde 16 ise bu konuda kararsız olduklarını belirtti.

Peki siz bu anketin sonuçları hakkında neler düşünüyorsunuz? Siz yakın zamanda bir katlanabilir telefon edinecek misiniz? Cevabınızı nedenleri ile birlikte yorum olarak bekliyoruz.