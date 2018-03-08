Tüm Belgeler e-Devlet Üzerine Aktarılacak

Yakın dönemde soy ağacı, veraset ilamı ve sefer emri sorgulama gibi hizmetlerle büyük ilgi çeken e-Devlet için bir başka güzel haber geldi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, yakın zaman sonra devlet kurumlarından alınabilen bütün belgelerin e-devlet üzerine taşınacağını açıkladı.

Gaziantep’te düzenlenen bir etkinlik kapsamında sahneye çıkan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, son dönemlerde vatandaşların büyük ilgi gösterdiği e-Devlet hizmetine dair önemli açıklamalar yaptı. Bakanlıklar ve kamu kurumlarından alınan tüm belgelerin e-Devlet üzerine taşınma işlemlerinin devam ettiğini hatırlatan Zerey, aktarma işlemlerinin 30 Haziran 2018 tarihinde sonlanacağını ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar kamuoyunun kullanımına açılacağını söyledi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), ICT Medya ve Harput Ajans iş birliğiyle Mavera Salonunda düzenlenen "2. Anadolu Bilişim Buluşmaları" programının açılışında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, PTT ile ilgili konu müjdeleri de verdi. PTT’nin önümüzdeki günlerde e-ticarete yoğunlaşacağını ve e-ticarette öncü bir şirket haline gelmeye çalışacağını söyledi.