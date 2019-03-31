Tüm Driveclub İçeriği, Ağustos Ayında PSN'den Kaldırılacak

PlayStation 4 platformuna özel olarak satışa sunulan yarış oyunu Driveclub, Motorstorm serisiyle tanıdığımız Evolution Studios tarafından geliştirilmişti. 2013 yılının PlayStation Meeting konferansında PlayStation 4 konsolu ile eş zamanlı olarak duyurulmuş olan oyun, birçok defa ertelendikten sonra 2014 yılının Ekim ayında satışa sunulmuştu. Çıkışı sonrasında Evolution Studios tarafından içerik anlamında gayet iyi bir şekilde desteklenmiş olan Driveclub için Season Pass eklentisi kapsamında on bir yeni pist, yirmi üç yeni etkinlik ve 2015 yılının Haziran ayına kadar her ay yeni bir araba oyunculara sunulmuştu. İlerleyen zaman içerisinde Evolution Studios, oyuna farklı bir tat katmak için bağımsız olarak satılmak üzere Driveclub Bikes ve Driveclub VR oyunlarını duyurmuştu.

Ne var kig geliştirici stüdyonun sunduğu bunca desteğe rağmen, Driveclub pek fazla ticari bir başarı elde edememişti. 2015 yılının Mart ayında elli beş çalışanı ile yollarını ayırmış olan stüdyo, ertesi yıl da Sony tarafından kapatılmıştı. Haliyle bu gelişmenin Driveclub oyununa etkisinin ne olacağı merak ediliyordu. Bu zamana kadar herhangi bir olumsuz gelişme yaşanmamış ve oyuncular bu oyunları sorunsuzca oynamaya devam etmişlerdi. Ne var ki yakın zaman önce kötü bir haber geldi. Sony, tüm Driveclub içeriğinin PlayStation Store üzerinden kaldırılacağını duyurdu.

Bu işlem iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. İlk aşamada 31 Ağustos 2019 tarihinde Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunları PlayStation Store üzerinden kaldırılacak. 31 Mart 2020 tarihinde ise bu oyunların sunucuları kapatılacak. Bu da Season Pass içeriğinizi sadece çevrimdışı olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Çevrimiçi etkinliklerde ve turlarda kulübünüzü temsil edemeyecek, kendi etkinliklerinizi oluşturamayacak, liderlik tablosunda mücadele edemeyecek veya istatistiklerinizi ve kaydettiğiniz aşamayı paylaşamayacaksınız. Ancak Driveclub, Driveclub VR ve Driveclub Bikes oyunlarını çevrimdışı olarak oynamaya devam edebilmeniz ve başarımlar açabilmeniz mümkün olacak.