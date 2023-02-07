Tüm Dünya, Türkiye İçin Seferber Olmuş Durumda: İşte Yardım Gönderen Ülkeler!

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem ülkeyi çepeçevre sarsmış durumda. 10 şehirde büyük hasara neden olan depremde sayısız bina göçük altında kalırken, binlerce vatandaş hâlâ kurtarılmayı bekliyor. Birçok ülke bu doğrultuda Türkiye'ye destek amacıyla yardım göndermeye başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarlık ve Elbistan ilçeleri merkez üssü olmak üzere aynı gün içerisinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin etkileri sürüyor. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen binlerce vatandaşımız için birçok farklı ülkeden yardımlar gelmeye başladı.

İngiltere

"Bu sabah düşüncelerim Türkiye ve Suriye halkıyla, özellikle de depremde mahsur kalanları kurtarmak için yiğitçe çalışan ilk müdahale ekipleriyle birlikte. Birleşik Krallık, elimizden gelebilecek her şekilde, yardıma hazırdır." ifadelerini kullanan İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Türkiye'ye 76 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

İsviçre

İsviçre hükûmeti, Türkiye'ye 80 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi.

Avusturya

80'i aşkın askerini Türkiye'ye gönderen Avusturya, 25 özel arama kurtarma ekibini de deprem bölgesine gönderdi.

Fransa

"Türkiye'yi sarsan ve çok sayıda can kaybına yol açan korkunç depremin ardından mevkidaşım Mevlüt Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk halkının yanındadır." ifadelerini kullanan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, 139 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Macaristan

Türkiye'nin bu zor zamanında yanında olduklarını açıklayan Macaristan, 50 kişilik bir ekibi deprem bölgesine gönderdi.

Çekya

Çekya 68 kişiden oluşan arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi.

Yunanistan

Özel Afet Müdahale Birimine (EMAK) bağlı 21 itfaiyeci ve iki arama kurtarma köpeği, arama kurtarmada kullanılacak özel araçlarla birlikte yola çıktı.

Bulgaristan

Bulgaristan İtfaiye ve Sivil Savunma birimlerine bağlı 58 kişilik uzman kurtarma ekibinin Türkiye'ye hareket edeceği, ekibin kurtarma çalışmaları için donatılmış 20 araçla gideceği açıklandı. Ayrıca yatak, yastık, battaniye, nevresim, havlu ve diğer eşyalardan oluşan 1000 uyku seti de gönderilecek. Bulgaristan bu yardıma takviye olarak 1000 battaniye, 1000 nevresim takımı göndereceğini, Bulgaristan'da Türk Kızılay ile oluşturulan acil yardım deposundan da 300 mutfak takımı, 300 aile tipi çadır, 300 kalorifer, 1000 döşek ve 3 bin battaniyeden oluşan yardım takviyesinin hazırlanacağını kaydetti.

Arnavutluk

Arnavutluk Savunma Bakanlığı aralarında sağlık ve arama kurtarma ekibi de bulunan 53 kişilik bir ekibi 7 araç ile Türkiye'ye gönderdi.

Hollanda

Hollanda 15 tonluk ağır kurtarma araçları ve diğer malzemeleri içeren bir kargo uçağını ve başka bir uçakta 65 kişi ve 8 kurtarma köpeğinden oluşan ekibi Türkiye'ye gönderdi.

İspanya

İspanya 2 askeri uçakla 90'dan fazla arama kurtarma ekibini Türkiye'ye gönderdi. İspanya'daki bazı sivil yardım ekipleri de gruplar hâlinde yardım amaçlı Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Almanya

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Alman ordusunun bu insani felaketten etkilenenlere hızlı desteğe hazır olduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Suriye'den korkunç haberlerle uyandık. Düşüncelerim bu korkunç depremlerde hayatını kaybedenlerin aileleri, arkadaşları ve komşuları için endişelenen herkesle birlikte. Partnerlerimizle birlikte hızlı bir şekilde yardım ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Polonya

Polonya 76 itfaiyeci ile 8 kurtarma köpeğini Türkiye'ye gönderdi.

Romanya

Romanya hükûmeti Türkiye'ye yardım ekipleri göndereceğini açıkladı.

ABD

ABD Başkanı Joe Biden, depremle ilgili durumları koordinasyon hâlinde izlemeye ve her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.

Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

KKTC Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgesine 8 araç ve 20 personeli Girne limanından gönderdiğini açıkladı.

Bakanlıktan "THY ile KTBK DAFYAR takımı 22 personel ile Antep'e gidecek, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik arama kurtarma ekibi PEGASUS ile Adıyaman'a gidecek." açıklaması yapıldı.

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt

Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afetzedeler için yardım ve destek açıklamaları yaptı.

Rusya

Kremlin, depremle ilgili Ankara ile dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, felaketin en az hasarla atlatılmasını umduğunu söyledi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye 100 kişilik arama kurtarma ekibini taşıyan 2 adet İl-76 uçağı gönderilmeye hazır." ifadelerini kullandı.

Japonya

Japonya bir taziye mesajı yayınladı ve Japonya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Japonya'dan gönderilmesi öngörülen Japonya Uluslararası Acil Kurtarma Ekibi'nin 3 üyesinden oluşan bir öncü ekip ve 15 kişilik kurtarma ekibi, 6 Şubat 2023, saat 22:50'de (Japonya saatiyle) Haneda Havalimanı'ndan yola çıkıp, İstanbul aktarmalı olarak Adana'ya ulaşacaktır. Öncü ekibin 7 Şubat, saat 06:25'te (Türkiye saatiyle) İstanbul Havalimanı'na ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

İsrail

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail güvenlik güçleri ihtiyaç olan bütün yardımı sunmaya hazır." açıklamasını yaparken, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ise deprem bölgesine yardım paketinin hazırlandığını söyledi.

Çin

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi. Şi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hükümetinizin ve halkınızın afetin etkisini en kısa sürede gidereceğine ve yurdunuzu yeniden inşa edeceğinize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan

Azerbaycan kardeş ülke Türkiye'deki deprem etkilerinin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla 370 personel ve 8 arama kurtarma köpeğinin Türkiye'ye gönderildiğini açıkladı.

İtalya

İtalya Başbakanlığı yayınladığı resmî yazıda "Başbakan Giorgia Meloni, Suriye sınırında Türkiye'yi vuran yıkıcı depremle ilgili gelişmeleri, Sivil Savunma tarafından güncellenen bilgileri yakından takip ediyor. Meloni, depremden etkilenen halka yakınlığını ve dayanışmasını belirtiyor. İtalyan Sivil Savunması ilk yardıma katkıda bulunmak için uygun olduğunu bildirmiştir." ifadelerini kullandı.

İtalyan İtfaiyesinden bir keşif ekibi de enkaz altında kalanları kurtarmak amacıyla Türkiye'ye doğru yola çıktı.