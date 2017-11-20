Tüm Dünyayı Korkutan Deprem Açıklaması!

Bilim insanlarından tüm dünyayı korkutan bir açıklama geldi. Dünyanın dönüş hızındaki yavaşlamanın, tropikal bölgelerdeki sismik hareketliliği tetikleyebileceğini söyleyen bilim insanları, önümüzdeki yıl yıkıma yol açabilecek deprem sayısında artış olabileceği konusunda uyardı.

2018 yılında yıkıcı depremlerin sayısında artış yaşanabileceği uyarısında bulunuldu. Bilim insanları, Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş hızında yaşanan değişimin küçük olduğunu, ancak bu farkın büyük oranda yeraltı enerjisinin açığa çıkmasına neden olabileceğini ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Amerikan Jeoloji Enstitüsü'nün yıllık toplantısında; Dünya'nın dönüş hızı ve sismik faaliyet arasındaki ilişki, çarpıcı bir şekilde ortaya koyulmuştu. Colorada Üniversitesi'nden Roger Bilham ve Montana Üniversitesi'nden Rebecca Bendick tarafından sunulan çalışmalarda, Dünya'nın dönüş hızındaki yavaşlama ile büyük depremler arasında bir ilişkinin olduğu belirtildi.

İki araştırmacı, 1900'den bu yana meydana gelen depremleri mercek altına aldı. Bilham, “Dünya’nın dönüş hızı ve deprem aktivitesi arasında kuvvetli bir ilişki var ve bu, önümüzdeki yıl güçlü depremlerin sayısında artış yaşanacağını gösteriyor” dedi.

Büyük depremlerin bir asırdan fazla süredir kayıt altına alındığını ifade eden Bilham, söz konusu verilerin potansiyel depremler hakkında önemli veriler sunduğunu söyledi.

İkili, çalışmalarında diğer dönemlere göre büyük depremlerin daha sık yaşandığı 5 periyot tespit etti. Bilham, “Bu dönemlerde senede 25 ila 30 büyük deprem yaşanmış. Bunun dışında ortalama sayı senede 15 büyük deprem” diyor.

Araştırmacılar, bu dönemler arasında yoğun sismik aktiviteyle diğer faktörler arasında ortak noktalar bulmaya odaklanırken Dünya’nın dönüş hızında yaşanan yavaşlamanın güçlü depremlerin vuku bulduğu periyotlarla takip edildiğini ortaya koyuyor.

İkilinin çalışmasına göre Dünya’nın dönüş hızı 4 yıldan fazla bir süre önce dönemsel yavaşlama sürecine girdi. “Bunun anlamı açık” diyen Bilham, “Önümüzdeki yıl güçlü depremlerin sayısında bir artış göreceğiz. Bu sene şu ana kadar yalnızca 6 büyük deprem görüldü. Önümüzdeki yıl bu sayı kolaylıkla 20’ye çıkabilir” iddiasında bulunuyor.

Bilham, gün uzunluğundaki değişime bağlı olarak yaşanan depremlerin en çok ekvator çevresinde gözlemlendiğini söylüyor. Dünya’nın tropik bölgelerinde yaklaşık 1 milyar insan yaşadığını ifade eden Bilham, olası bir deprem halinde binlerce insanın hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.