Tüm Harcamalarınız Gmail Üzerinden İzleniyor

Mail uygulamaları içerisinde en fazla kullanım alanına sahip olanlardan biri de kuşkusuz Gmail’dir. Google tarafından verilen ve Dünyanın önemli bir bölümü için kullanılan bu uygulama, şirket tarafından çok daha geniş bir kullanım alanı için de tercih ediliyor.

Son gelen haberlere göre Gmail'in, bizlerin yapmış olduğu bütün alışverişleri izlediği görülüyor. Gizlilik ve güvenlik konularına sürekli olarak değinen Google, Gmail üzerinden gerçekleştirmiş olduğu işlemleri nedeniyle bazı çevreler tarafından eleştiriliyor.

Google'ın Gmail uygulaması güvenlik açığı oluşturuyor mu?

İnternet üzerinden yaptığınız harcamalar, Gmail uygulamasına aktarılabiliyor. Bu aktarımı sağlamak için de, satış işlemlerinizi Gmail kullanarak yapmanız gerekiyor. Google sizlere, 5 yıl öncenin harcamalarını bile çıkarabilecek kadar ayrıntılı bir sisteme sahip.

Google her ne kadar kendi platformu üzerinden satış işlemlerini güçlendirmek istese bile, yine de bazı kullanıcılar endişeli. Özellikle de bu reklamların kullanılarak, Google üzerinden rahatsız edilmek istemeyen kullanıcılar, uygulamanın doğru olduğunu düşünmüyor. Şirket, bu konuda daha da ileriye giderek YouTube üzerinden yapılan makyaj reklamlarındaki ürünlerin satın alınabilmesi için çalışmalarını yürütüyor.

Muhtemelen hem kullanıcıların, hem de Google platformunun kararsız kalacağı konu, gizlilik ve güvenlik olacak. Kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamak isteyen ve alışveriş deneyimlerini üst düzeye çıkaracak olan şirket, aynı zamanda güvenlik ve gizlilik dengesini korumaya çalışacak.

Sizce de Google, Gmail üzerinden yapmak istediği bu tür uygulamaları gizli ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.