Tüm Kanser Türlerini Tedavi Etmenin Yolu Bulunabilir

Araştırmacılar ve doktorlar, kanser türlerini tedavi etmenin yollarını arıyor. Cardiff Üniversitesi'ndeki bir ekip çığır açabilecek yeni bir keşfe imza atıyor.

Kanser Türleri Tedavi Edilebilir

Bilim insanları vücudumuzun bağışıklık sisteminin, tüm kanser türlerini tedavi etmek için potansiyel olarak kullanılabilecek ve kullanılabilecek bir parçası olduğunu buldu. Vücudumuzun bağışıklık sistemi vücudumuzun enfeksiyonlarla savaşmasına yardımcı olmakta ancak kanserli hücrelere de saldırabilmekte. Araştırmacılar, insanların kanında çok çeşitli kanserlere saldırabilecek bir T hücresi olduğunu keşfettiler.

Keşfedilen T hücresini kullanarak her tedaviyi hastaya göre farklı bir şekilde uyarlamak yerine, kanser için tek bedene uyan bir tedavi yapılabilir. Bu tedavinin kanserli olmayan dokulara zarar vermeden yapıldığı bulundu. Yeni bulunan yöntem halen araştırma aşamasında ve henüz hastalar üzerinde test edilmedi.

Araştırmacıların yeni keşifleri ile çığır açabilecekleri söylenmekte. Yeni keşif ile ilgili detayların önümüzdeki haftalarda daha da netleşmesi beklenmekte. Sizler araştırmacılar tarafından bulunan bu keşif hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın!