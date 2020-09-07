Tüm Kişisel Veriler Aynı Anda Sızdırılırsa Ne Olur?

Bildiğiniz üzere internette yer alan hiçbir şey için 'tam olarak güvenli' ifadesini kullanamayız. Peki bir senaryo kuralım ve herkesin kişisel verilerinin aynı anda sızdırıldığını düşünelim. Düşününce epey korkutucu değil mi? Peki bundan sonra neler olurdu? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar!

Siber Facia: Tüm Veriler Aynı Anda Sızarsa Ne Olur?

Hemen herkesin internette çeşitli sırları vardır. Bunu mesajlarınız, e-postalarınız, bulutlarda depoladığınız dosyalar gibi çeşitli kollara ayırabiliriz ama biliyorsunuz ki bunun bir ucu ya da bucağı yok. Nitekim bazı sırları açığa çıkarmak çok utanç verici olabilir. Peki ya daha ciddi olanlar?

Olasılıklar dahilinde olsa da hemen hiçbirimiz kişisel verilerimizi korumak adına önlem almıyoruz. Oysa ki veriler her zaman saldırıya uğrama ve açığa çıkma riskine sahiptir.

Bir sabah uyandığınızda ve herkesin verilerinin, ama hepsinin, internette olduğunu fark ettiğinizde ne yapardınız? Hayatımızda bize en yakın olan insanları mı araştırırdık? Muhtemelen hayır, yapacağımız ilk şey kendimizi aramak olurdu. Shellphish Group bu durumu bir senaryo haline getirdiğinde üç adımlı bir hikaye ile karşımıza çıkıyor.

Birinci Aşama: Neler Oluyor?

"Muhtemelen herkes çıldırırdı. Bu aşamada pek çok faktör oldukça önemli. Örneğin sızdırılan bu bilgiler nasıl dağıtılıyor? Eğer tek, büyük bir dosya ise içindeki bilgileri taramak ve bulmak korkutucu bir deneyim olurdu. Öte taraftan bir sihirle bilgi bir dizine eklenebilirse, yani aranabilirse, milyarlarca kişi birbirleri hakkında araştırmalara başlayacak. Elbette pek çok utanç verici gelişme, inkarlar ve sayısız intiharlar yaşanacak."

İkinci Aşama: Her Şey Duruyor

"Bu verilerin içerisinde tüm finansal sırlar da yer aldığı için hemen her servis anlık bir krizle durdurulur. Buna finansal servisler, sosyal medya hesapları, bulut depolama hizmetleri ve çok dahası dahil."

Üçüncü Aşama: Yeni Bir Dünya

"Bu noktada gezegendeki hemen her insan kimliğini, finansal bilgilerini ve dahasını yeniden oluşturmakla meşgul olacaktır. Bu aşamada iki tür bilgi karşımıza çıkacaktır: geçersiz hale getirilebilen bilgiler ve geçersiz hale getirilemeyen bilgiler.

Örneğin değiştirilebildiği için e-posta hesabınızın şifresini değiştirebilirsiniz. Buna karşın eşinizin metresine attığı mesajı ortadan kaldırmak pek de mümkün olmayacaktır. İkincisi için yapacak bir şey olmasa da ilk bilginin sıfırlanma şekli ihlalin niteliğine bağlı olacaktır: Yeni bir ihlal olabilir mi?

Cevabınız evet ise güvenliği sağlayabilmek adına yeni protokollere, mekanizmalara, tekniklere ve politikalara ihtiyacınız olacaktır. Bu, en azından şu anda nasıl yapabileceğimizi bilmediğimiz bir şey. Başka bir ihlalin meydana gelme olasılığı yoksa sistem yavaşça sıfırlanacak ancak ilk sızıntıda ortaya çıkan sarsıntı, dünya gündemini uzun yıllar değiştirmeye devam edecek."

Peki siz bu senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm bu kişisel verilerin aynı anda sızdırılması ne gibi sonuçlara yol açardı? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.