Tüm Kısıtlamaların Kaldırılacağı Tarih Açıklandı!

Tüm kısıtlamaların kalkacağı tarih bir süredir en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Bilim Kurulu toplantısının ardından maske zorunluluğuna ilişkin çok önemli bir açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çeşitli kapsamlarda uygulanan kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını duyurmuştu.

Mevcut maske uygulamasının vakalar 1000’in altına düşene kadar sadece toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu’nun tavsiyesi ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı olanların maske kullanmaya devam etmesi yönünde olduğunu ifade etmişti.

Kapalı mekanlarda maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından tüm kısıtlamaların ne zaman kalkacağı merak edilmeye başlanmıştı. Oldukça uzun bir süredir hayatımızda olan salgın ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına yönelik yeni bir açıklama geldi.

Tüm Kısıtlamaların Kaldırılacağı Tarih Belli Oldu

İHA’daki habere göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, kısıtlamaların kaldırılması ile ilgili tüm vatandaşları ilgilendiren çok önemli bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklama ile beraber bütün kısıtlamaların kaldırılacağı tarih belli oldu.

Rakamların olabildiğince hızlı bir şekilde aşağıya doğru indiğinin altını çizen Prof. Dr. Yiyit, son Bilim Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanının başkanlığında Külliye’de yapıldığını ve bir daha gerekmedikçe toplantı yapmama kararı aldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Yiyit, yalnızca toplu taşıma ve özellikle sağlık tesislerinde maske kullanımının bir süre devam etmesi ve bunun da günlük rakamın binin altına düştüğü anda kaldırılmasının söz konusu olduğunu açıkladı.

Bütün kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına yönelik oldukça önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Yiyit, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Yakın bir zamanda muhtemelen bir hafta, 10 gün için en son kalan kısıtlamaların kalkacağını düşünüyorum.”

“Bu dakikadan sonra hasta olan, hastalık riski yüksek olanların tedbirlerini alacağı bir dönem” şeklinde konuşan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, toplumsal anlamda herhangi bir kısıtlama ve yasaklama gibi bir niyetin olmadığını belirtti.