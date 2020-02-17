Tüm Nesneler 3D Olarak Saniyeler İçinde Yazdırılabilecek

Yapılan araştırmalar sonucunda, saniyeler içinde tüm nesneleri 3D yazdırmanın bir yolu bulundu. Bulunan yeni tekniğin önemli tıbbi uygulamaları olabileceği söyleniyor.

3D yazdırma dendiğinde, aklınıza muhtemelen bir yapının aşağıdan yukarıya, katman katman oluşumu geliyordur. İsviçre'nin Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne'da (EPFL) görev yapan araştırmacılar, "rekor sürede" olağanüstü çözünürlük sunan, 3D nesneler oluşturmak için tamamen yeni bir yol geliştirdiler.

Yöntem tomografi prensibine dayanıyor. Röntgen veya ultrason kullanarak katı bir nesneden enine bir kesit gösteriliyor. Bir nesne yapmak için ışığa duyarlı bir reçine pek çok açıdan aydınlatılıyor ve ışık birikimi reçinenin katılaşmasına yardımcı oluyor. Başka bir deyişle nesne, geleneksel 3D baskıda olduğu gibi, parça parça değil, tek seferde reçine içinde katı bir yapı oluşturuyor.

EPFL resmi YouTube kanalında, teknikle ilgili bir tanıtım videosu yayınladı.

Her Şey Işıkla İlgili

Sistemi geliştirmek ve pazarlamak için kurulmuş olan Readily 3D'nin CTO'su Paul Delrot, geliştirilen teknik ile ilgili, ‘’Her şey ışıkla ilgili, lazer, sıvıyı bir polimerizasyon işlemiyle sertleştiriyor. Yaptığımız şeye bağlı olarak, ışınları tam olarak nereye, hangi açılardan ve hangi dozda hedeflememiz gerektiğini hesaplamak için algoritmalar kullanıyoruz.’’şeklinde açıklamada bulundu.