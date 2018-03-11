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Tüm Zamanların En Hızlı McLaren’i: Hyper-GT BP23

McLaren Hyper GT
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | proje
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İngiliz süper otomobil üreticisi McLaren, yeni bir hibrid süper araçla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni aracın, 90’lı yılların efsane aracı ve tüm McLaren’ler arasında en yüksek hız rekorunun sahibi olan “McLaren F1” modelinden daha hızlı olacağı belirtiliyor.

“Hyper-GT” olarak tanımlanan ve BP23 kod adına sahip olan bu aracın, tüm zamanların en hızlı McLaren’i olacağı söyleniyor. Şu anki en hızlı McLaren rekoru, saatte 391 km’lik hızıyla 90’lı yıllarda ortaya çıkarılan efsane “McLaren F1” modeline ait durumda. Ancak şirket, yeni hibrid süper otomobili “Hyper-GT”nin saatte 400 km’lik bir hıza ulaşacağını hatta bu hızı da aşacağını söylüyor.

Araç, McLaren’in orijinal ve özgün yapısını koruyarak “McLaren F1”in genlerini taşıyacak. Buna göre, sürücü koltuğu yine aracın orta kısmına konumlandırılacak ve her iki yanında da birer yolcu koltuğu yer alacak. “Hyper-GT”nin sadece 106 adet üretileceği açıklandı ki bu rakam aynı zamanda “McLaren F1”e atıfta bulunuyor. Çünkü son olarak 1999 yılında üretilen efsane “McLaren F1” aracı da tüm dünyada sadece 106 adet bulunuyor. Üretilen her araç, müşterilerin isteklerine göre, McLaren’in Özel Operasyonlar Bölümü tarafından özel olarak dizayn edilecek.

McLaren, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aracın “Hyper-GT” olarak tanımlandığını ve BP23 kod adını taşıdığını duyurdu. Ayrıca aracın “McLaren F1” modelinin sahip olduğu saatte 391 km’lik hız rekorunu geçeceğini açıkladı. Aracın isminin ne olacağı ve tam olarak saatte kaç km’lik hıza ulaşacağı ise henüz açıklanmadı. Şirketin paylaştığı ipuçlarına göre, aracın bu sefer alfanumerik bir isim yerine daha özel bir isme sahip olacağı tahmin ediliyor.

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