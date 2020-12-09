Tüm Zamanların En Hızlı Satan PC Oyunu Belli Oldu!

Tüm zamanların en hızlı PC oyunu açıklandı. Peki, bütün zamanların en hızlı satan bilgisayar oyunu nedir? Blizzcon 2019 etkinliğinde duyurulan MMORPG türündeki yapım çıktığı ilk gün büyük bir başarının altına imza attı. Konu ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Tüm Zamanların En Çok Hızlı PC Oyunu Nedir?

Tüm zamanların en hızlı satan PC oyunu World of Warcraft: Shadowlands oldu. Blizzard tarafından geçtiğimiz yıl Blizzcon 2019 etkinliğinde duyurulan MMORPG türündeki genişleme paketi, 24 Kasım 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. World of Warcraft: Shadowlands, çıkış yaptığı ilk gün dünya genelinde 3.7 milyondan fazla kopya satarak büyük bir başarının altına imza attı.

Daha önce bütün zamanların en hızlı satan bilgisayar oyunu unvanı farklı bir Blizzard oyununa aitti. Blizzard’ın önceki oyunu Diablo 3, ilk gününde 3,5 milyon kopya satmıştı. Shadowlands’in başarısı çok daha etkileyici çünkü 2004 yılında çıkışını gerçekleştiren bir oyunun genişleme paketinin ilk gününde 3,5 milyon adet kopya satabilmesi oldukça büyük bir başarı.

Activision, Shadowlands genişleme paketinin önceki genişleme paketlerine kıyasla aylık veya uzun vadeli aboneliklerde en yüksek oyuncu sayısına ulaştığını belirtti. MMORPG türündeki WoW: Shadowlands, çok sayıda oyuncu tarafından olduka beğenildi. Oyunun minimum ve önerilen sistem gereksinimlerin şu şekilde:

World of Warcraft Shadowlands minimum sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit

• İşlemci: Intel Core i5-3450 veya AMD FX 8300

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 760, AMD Radeon RX 560 veya Intel UHD 630 (45W) ( DirectX 11 uyumlu 2GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 4 GB (Entegre ekran kartı kullanılıyorsa 8 GB)

• Depolama Alanı: SSD veya HDD, 100GB kullanılabilir alan

World of Warcraft Shadowlands önerilen sistem gereksinimleri:

• İşletim Sistemi : Windows 10 64-bit

• İşlemci: Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 7 2700X

• Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1080 veya AMD Radeon RX Vega 65 ( DirectX 12 uyumlu 8GB VRAM ekran kartı)

• RAM: 8 GB

• Depolama Alanı: SSD, 100GB kullanılabilir alan