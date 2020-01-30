Tüm Zamanların En İyi Strateji Oyunlarından Company of Heroes, Mobile Geldi!

Tüm zamanların en iyi strateji oyunlarından biri olan Company of Heroes, mobile çıkış yaptı. İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen popüler strateji oyununun mobil sürümü ilk olarak iOS platformunda yayınlanacak. Company of Heroes mobile oynanış detayları ve indirme linki haberimizde.

Dawn of War oyununun yapımcısı Relic Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes mobil platforma geldi. 2005 yılında lansmanı yapılan, 2006’da Windows platformuna çıkış yapan ödüllü online strateji oyunu seneler sonra mobil cihazlarda da oynanabilir oldu.

Mobil versiyonu Feral Interactive tarafından geliştirilen oyun şu anda sadece iPad’lerde oynanabiliyor. Dokunmatik cihazlarda en iyi oyun deneyimini yaşatmak için arayüzü yeniden tasarlanan oyun orijinal oyundan (PC sürümünden) farksız. İki Amerikan askeri şirketini yönettiğiniz strateji oyununda D-Day Normandiya istilasından başlayarak İkinci Dünya Savaşı boyunca gerçekleşen olaylara dayanan 15 görevi yerine getiriyorsunuz. Bunları tamamladığınızda oyun bitmiyor, ekstra görevler ve çatışma haritaları indirerek devam edebiliyorsunuz.

Company of Heroes Mobile’ı indirmek için iPad’inizde 6GB boş alan olması gerekiyor. iOS 13.1 ve daha yeni sürüm çalıştıran iPad’lerde (5. Nesil iPad Mini, 3. Nesil iPad, 5. Nesil iPad, 6. Nesil iPad, 7. Nesil iPad ve iPad Pro) oynanabiliyor. 13 Şubat’ta çıkış yapacak oyun, App Store üzerinden ön kayda açıldı.