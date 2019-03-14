Tumblr'ın Pornografiyi Yasaklaması Pahalıya Mal Oldu

Geçtiğimiz yılın aralık ayında yetişkinlere yönelik içerikleri yasaklama kararı alan popüler blog platformu Tumblr, sadece bir ay içerisinde 100 milyondan fazla kullanıcı kaybetti.

Kullanıcıların kendi blog sayfalarını oluşturduğu bir platform olan Tumblr, yakın bir zaman önce içerik politikasında radikal bir değişikliğe gitmişti.

ABD’li popüler blog sitesi, Aralık 2018’de yaptığı açıklamada, platformdaki tüm pornografik içeriklerin kaldırılacağını ve bu tarz içerikler yayınlamaya devam eden kullanıcıların yeni hizmet şartlarını ihlal ettikleri için uyarı alacağını duyurmuştu; ancak Tumblr’ın bu hamlesi, milyonlarca kullanıcıyı platformdan uzaklaştırmışa benziyor.

İnternet analitiği firması SimilarWeb ’in verilerine göre, Tumblr’ın aralık ayında yaklaşık 521 milyon olan sayfa gösterimi, sadece 30 gün sonra 437 milyona düştü. Popüler blog platformunun aynı zaman aralığında kaybettiği kullanıcı sayısı ise tam 100 milyon.

Tumblr, aralık ayında platformda keşfedilen bir çocuk pornografisi nedeniyle Apple’ın uygulama mağazası App Store’dan kaldırılmıştı. Bu süreçte Apple ile birlikte çalışan popüler blog sitesi, söz konusu içeriği kaldırdıktan sonra App Store’a geri dönmüştü.

Yaşanan bu olayın ardından platformdaki tüm yetişkin içerikleri kaldırmaya karar veren şirket, topluluğu daha güvenli ve daha sıcak bir yer haline getirmek için çalışacaklarını söylüyor.

2013’ten bu yana New York merkezli telekomünikasyon devi Verizon çatısı altında faaliyet gösteren Tumblr, 400 milyona yakın kullanıcıya ev sahipliği yapıyor.