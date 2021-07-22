Tumblr Para Kazanma Seçeneği Sunmaya Başlıyor

Tumblr, para kazanma yolu sunarak kullanıcı kitlesini büyütmeyi hedefliyor. Şirket, platformunda para kazanmak isteyenler için Medium'daki abonelik sistemine benzer bir ücretli abonelik sistemi getiriyor. Kullanıcılar böylelikle abonelerine özel içerikler oluşturup paylaşabilecek ve bu gönderileri görmek isteyenlerin yeni getirilen aboneliğe sahip olması gerekecek.

Tumblr Para Kazanma Nasıl Yapılır?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli sosyal medya ve blog karışımı bir platform olan Tumblr, kullanıcıların para kazanmak için başvurabileceği yeni bir yol sunmaya başlıyor. Kullanıcılara sunulan yeni yol, normal kullanıcıların ücretli abonelik almasını gerektiriyor.

Post+ olarak adlandırılan yeni abonelik sistemi, platformda sadece belirli bir popülerlik oranına ulaşmış kullanıcıların para kazanmasını sağlıyor. Tumblr'ın yeni abonelik sisteminin şu anda beta aşamasında olduğu belirtildi. Post+ abonelik sistemini şu anda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan birkaç içerik oluşturucu test edebiliyor.

İçerik oluşturucularının herhangi bir blog içeriğini sadece Post+ abonelerine özel yapması için sadece bir kutuyu işaretlemesi gerekiyor. Post+ üyeliklerinin aylık 4,6 ila 10 dolar (USD) arasında olması düşünülüyor.

Bir Tumblr sözcüsü, Engadget'a yeni abonelik sistemine ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Tumblr'da şu an çok büyük bir şeyler oluyor. Yeni kullanıcıların yüzde 60'ı Z kuşağından oluşuyor. Tumblr'ın onlar ve onların yaratıcılığı için nasıl mükemmel bir yer haline gelebileceğini merak ettik. Post Plus, Z kuşağına özel bir Tumblr yaratma yolunda atılan ilk adımdır ve onları desteklemek için onlara (doğrudan) ödeme yapmaktan daha iyi bir yol olabilir."

Tumblr, Post Plus'ı sonbaharda geniş çaplı olarak kullanıma sunmayı planlıyor. The Verge, Tumblr'ın abonelik ödemelerinden yüzde 5 komisyon ücreti alacağı, ödemenin geriye kalanının ise içerik oluşturucularına gideceği bilgisini paylaştı. İçerik oluşturucu Tumblr'ın eğer web sürümünü değil de iOS ya da Android versiyonunu kullanıyorsa Play Store ve App Store'un uygulama içi ödemelerden aldığı komisyon ücretinden ötürü içerik oluşturucuları daha az ödeme alabilir.

Tumblr'ın attığı yeni adımını internetten para kazanmak isteyenlerin ilgisini çekmesi bekleniyor. Bu da platformun son zamanlarda yaşadığı düşüşe son vermesine, kullanıcı kitlesinin büyümesini sağlayabilir.