Tunceli’de Koronavirüs Hastası Kalmadı

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada koronavirüs hastalarının iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Tunceli'de Koronavirüs Hastaları İyileşti!

Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz." cümlelerine yer verildi.

Şu ana kadar Tunceli’de tespit edilen 8 pozitif vakamızdan;7 hastamız önceki hafta taburcu olmuşlardı. Az önce kalan 1 hastamız da taburcu oldu.Böylece iyileşip,taburcu olan hasta sayımız 8 şükür. Başhekimimiz nezdinde sağlık çalışanlarımızı tebrik ediyoruz.👏 #EvdeKalTunceli 🇹🇷 pic.twitter.com/RSZyosVeSc — T.C.Tunceli Valiliği (@TunceliValiligi) April 23, 2020

Koronavirüste Son Durum

23 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 101.790 oldu. Toplam can kaybı ise 2.491'a yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.816, toplam iyileşen hasta sayısı ise 18.491 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 982 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 791.906 olduğu açıklandı.