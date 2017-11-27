TunnelBear'dan Şifre Yönetim Uygulaması: RememBear

Ülkemizde en çok tercih edilen VPN sağlayıcılardan TunnelBear, tüm platformlar için şifre yönetim uygulaması RememBear'ı yayınladı. Parmak izi ile koruma, tek Master şifre ile tüm şifrelere erişme, kullanılmadığında otomatik kilitleme özelliklerini ücretsiz sunan parola yöneticisi, kullanıcı verilerini süper güçlü şifreleme ile koruyor.

Kullanıcıların çevrimiçi hesaplarının oturum açma bilgilerini tek bir yerde güvenle saklayan parola yönetim uygulamalarına bir yenisi eklendi. VPN uygulaması olarak bildiğimiz, zaman zaman kampanyalarla karşımıza çıkan TunnelBear’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan yeni şifre yönetim uygulaması RememBear, test sürecinde iken yayınlandı. Windows, MAC, Android ve iOS platform kullanıcılarının ücretsiz indirip kullanabildiği parola yöneticisi, güvenlik tarafında parmak izi koruma seçeneği sunuyor. Kullanıcılar tek Master şifre girerek çevrimiçi hesaplarınıza veya kredi kartı bilgilerine ilişkin kayıtlı tüm oturum açma bilgilerine kolayca ulaşabiliyor.

Herkesin rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmış, modern arayüze sahip şifre yönetim uygulaması, güçlü şifre oluşturma konusunda da kullanıcılara yardımcı oluyor. Şu an için ücretsiz indirilebilen, ileride ek özellikler için ücretli modelin de ekleneceğini tahmin ettiğimiz TunnelBear RememBear uygulamasını aşağıdaki bağlantılardan iPhone ve Android telefonunuza indirebilirsiniz.