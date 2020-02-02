TunnelBear ile Çok Daha Az Ödeyin, Çok Daha Rahat Gezinin

TunnelBear, internete başka bir ülkeden giriyormuşsunuz gibi görünmenizi sağlayan, başarılı bir program.

İnternette gezinirken, pek çok kısıtlamalarla karşılaşabilirsiniz. Zamanla bu kısıtlamalar çok sinir bozucu olabilir. VPN ile bu kısıtlamaların önüne geçebilirsiniz. Nasıl yapılabileceği, hangi ayarları değiştirmeniz gerektiği ile ilgili internette bir araştırma yapabilir ve interneti çok daha özgür kullanmaya başlayabilirsiniz.

TunnelBear ile Zaman Kaybetmeyin

Ancak internette yapacağınız araştırma size zaman kaybettirecektir. Üstelik belirli periyotlarla da VPN ayarlarınızı değiştirmeniz gerekecektir. TunnelBear uygulamasına üye olarak, hiç zaman kaybetmeden internette özgürce gezinebilir, üstelik bunun için çok düşük bir tutar ödeyebilirsiniz.

Uygulama, liste fiyatında %50’nin üzerinde bir indirim yaparak, internet kullanıcılarının ilgisini çeken bir kampanya başlattı. Aylık üyelik yöntemi sistemine sahip olan TunnelBear uygulamasına hemen üye olarak, bu avantajlı kampanyadan yararlanabilirsiniz.

Uygulamalarının düzenli, bağımsız güvenlik denetimlerini yayınlayan tek sağlayıcılardan biri olan TunnelBear, farklı özelliklere sahip birçok hizmet seçeneği sunuyor. İnternet kullanım durumunuza göre, size uygun olan üyelik seçeneğini belirleyebilir, çok uygun fiyatlara hizmet satın alabilirsiniz.