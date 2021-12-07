Tunus'taki İlk Omicron Vakası İstanbul'dan Giden Yolcuda Ortaya Çıktı

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta ilk Omicron vakası açıklandı. Hastanın İstanbul'dan Tunus'a yolculuk ettiği belirtildi. Omicron varyantının görüldüğü ülkelerin artmaya devam etmesi çok sayıda insanı endişelendirdi.

Tunus, İlk Omicron Vakası Bildirdi

Omicron varyantı görülen ülkelerin sayısı hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Omicron varyantı görülen ülkelerin arasına Tunus da katıldı. Omicron görülen hastanın Türkiye'den geldiği açıklandı. Dr. Hachemi Louzer, konu ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Dr. Hachemi Louzer, Omicron tespit edilen kişinin Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı. Dr. Louzer, bu kişinin 3 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'dan Tunus'a uçak ile yolculuk ettiğini söyledi.

Dr. Louzer tarafından paylaşılan bilgilere göre Tunus uluslararası havalaanında söz konusu kişiye yeni tip koronavirüs testi yapıldı. Sağlık yetkilileri tarafından yapılan testin sonucu pozitif çıktı. Sonucun pozitif çıkması üzerine Tunus'ta yer alan Pasteur Halk Sağlığı Enstitüsünde birtakım analizler gerçekleştirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşının Omicron varyantına sahip olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta ilk Omicron görülmüş oldu. Kongolu kişinin birlikte yolculuk yaptığı kardeşine de koronavirüs testi yapıldı. Söz konusu kişinin kardeşinde COVID-19 görülmedi.

Yeni tip koronavirüs testi negatif çıkan kardeş de dahil olmak üzere çok sayıda yolcu karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri, geçtiğimiz hafta Afrika ve Avrupa'da omicron varyantını yayılmasının ardından Tunus'a seyahati kısıtlama kararı aldı.

Omicron Varyantının Belirtileri Neler?

Kas ağrısı

Yorgunluk

Kendini iyi hissetmeme

Hafif öksürük

Güney Afrika Tabipler Birliği (SAMA) Başkanı Dr. Angelique Coetzee, yeni varyantın belirtilerinin daha önceki vakalara kıyasla çok farklı ve çok hafif olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, Omicron varyantına yakalanan hastaların hiçbirinde koku ya da tat alma duyusunda bir kaybın yaşanmadığını ifade etti.

SAMA Başkanı Dr. Coetzee, hastalarda bir veya iki gün boyunca kas ağrısı, hafif öksürük, yorgunluk ve kendini iyi hissetmeme belirtilerinin görüldüğünü açıkladı. Yapılan açıklamada, yeni varyanta yakalanan bazı vakaların şu anda evde tedavi edildiğini söyledi.

Bilim insanları, Omicron varyantının (B.1.1.529) genetik yapısını incelemek için çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar, yeni varyant ile ilgili detaylı bilgiye ulaşılabilmesi için sekiz haftalık bir araştırma sürecine ihtiyacın olduğunu belirtiyor.