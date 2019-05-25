Tüp Bebek Yapanlar Çocuklarının Özelliklerini Seçebilecek

Teknolojinin gelişmesi yalnızca akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda tüp bebek yapımı gibi birçok tıp alanında da kendisini gösteriyor. Bundan kısa bir süre önce Çin'in yapay bebek projesinin yarattığı şok etkisini henüz atlatamamışken, ABD'li bir araştırmacı tartışmalara neden olacak açıklamalar yaptı.

ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nde görevli bilim insanı Stephen Hsu, embriyoların nasıl seçileceği ve ne tür yöntemlerle tüp bebek yapımının gerçekleşeceğini anlattı. Son derece fantastik görünebilen sonuçlara gebe bu gelişme, tıp dünyasının etik tartışmaları arasına girdi.

Tüp bebek yapanlar zeki olanları seçecek

Proje bebek olarak adlandırılan bir bilimsel çalışmada Çin, istediği her özellikte çocuklar yetiştirebiliyordu. Bu her ne kadar fantastik gibi görünse bile, esas olarak reel alt zemini oldukça dardı. Ancak tüp bebek yöntemiyle zeki çocukların seçilmesi, çok da imkansız bir çalışma değil.

Stephen Hsu, “Önümüzdeki 5-10 yıl içinde sadece zekasında sorun olanlar için değil, genel zeka seviyesini belirlemek için de yöntemler olacak ve eminim çok sayıda ülke bunları kullanacak.” diyerek durumun önemini anlatmaya çalıştı. Tüp bebek yapan çiftler, şu an için yalnızca zeka seviyesini belirleyebilecek. Böylece Down Sendromu ve Otizm gibi problemlerin önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Tıp kurulu, şu anda daha çok bu konunun ortaya çıkaracağı etik sorunlara yoğunlaşıyor. Peki sizce tüp bebek alanında yapılan bu faaliyetler etik mi? Yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.