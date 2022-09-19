Turcoin Adlı Sahte Kripto ile Vatandaşların Dolandırılması Sonucu Açılan Dava Sonuçlandı

Dijital yerli para Turcoin'i üretme vaadi sunarak vatandaşlardan 1 milyar TL'yi aşkın para toplayarak dolandıranların yargılandığı dava sonuçlandı. Mahkeme, tutuklu Sadun Kaya'nın 10 milyon TL kefalet bedeli ödeyerek serbest kalması yönünde karar verdi. Bu kararla birlikte devam eden davaya dair tutuklu kimse kalmadı.

Bir süredir devam eden ve Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, vatandaşların 1 milyar TL'yi aşkın dolandırıldığı Turcoin davasında en çok merak edilen tutuklu sanık Sadun Kaya'nın alacağı cezaydı. Mahkeme bugün 10 milyon TL kefalet ödemesi karşılığında tahliyesine karar verdi ve davanın diğer detaylarının ilerleyen günlerde kararlaştırılacağını açıkladı.

Davada 1176 Şikayetçi, 39 Sanık Bulunuyordu

Olay 4 sene öncesine dayanıyor. 2018 yılında yaşanan bu olay sonrası kısa sürede polisler tarafından göz altına alınan şüpheli isimlerin davası uzun süredir sürüyordu. 1176 şikayetçinin bulunduğu olayda 2'si tutuklu 39 sanık vardı. Tutuklulardan bir diğeri Muhammet Satıroğlu 500 bin TL kefalet bedeli ödeyerek serbest kalırken, son isim Sadun Kaya'nın da 10 milyon TL kefalet bedeli karşılığında serbest kalınmasına karar verildi.

Davanın bir diğer önemi de gelecekte benzer olaylara emsal niteliği taşıyabilecek olması. Şimdilik davanın diğer detaylarıyla ilgili açıklama yapılmasa da ilerleyen günlerde pek çok soru işareti netliğe kavuşacak.

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