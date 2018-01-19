Turcoin'in Kurucusundan 1 Milyar Dolarlık Vaat

Bir süre önce Türkiye’nin ilk kripto para birimi olarak duyurulan Turcoin, 15 gün süren ICO sürecini başarıyla tamamlayarak, ilk adımını attı. ICO’nun başarılı geçmesinin ardından coin’in fikir babası Sadun Kaya, önümüzdeki dönemde Turcoin’e 1 milyar dolar yatıracağını söyledi. Bununla da yetinmeyen Kaya, Bitcoin’in 300.000 doları geçebileceğini söyledi.

Anafis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadun Kaya, “Vatandaşın bu coinde zarar etmesi söz konusu olmayacak” dedi. Ayrıca ilerleyen süreçte 1 milyar dolarlık bir yatırımın daha olacağını iddia eden Kaya,” Turcoin’i alan vatandaşımızın parası çarçur olmayacak” diye konuştu. Kaya, Turcoin’in yiyecek ve giyim sektöründe de oldukça etkin olacağını ve bir banka ile anlaştıklarını söyledi.

Bugüne kadar ön ödemeli kartlar üzerine çalışan Anafis tarafından geliştirildiği söylenen Turcoin, birkaç gün önce haber sitelerine düşmüştü. “Yerli ve milli” olarak tanıtılan kripto para biriminin internet sitesindeyse, kripto paranın tam olarak ne işe yaradığına dair bilgi yoktu. Whitepaper, roadmap gibi çokça merak edilen bilgileri henüz yatırım yapacaklarla paylaşmayan Turcoin, buna rağmen ICO’sunu tamamladı. Tamamen yerli bir üretim olduğunu söyleyen Kaya ise ” Bizim gibi bir sistem Türkiye’de yapan bir örneği yok. Mutlaka yapmaya çalışanlar vardır ama 1300 coin’in içerisinde yok. Kendi geliştirdiğimiz yazılım ile artık Turcoin ile Türkiye’de daha rahat işlem yapılabilecek. Ayrıca Bitcoin ile de yarışabilecek” dedi.

“Turcoin olarak üye işyeri anlaşmalarımız olacak. Bunların başında restaurantlar ve tekstil sektörü geliyor. Ayrıca bu bölümde fiyat sabit kalacak kimse zarar etmeyecek. Turcoin normal coinlerden çok farklı” şeklinde konuşmasını sürdüren Sadun Kaya, “100 dolar verdiyseniz bunun altına düşemeyecek ve isteyen kişiler bizden gelip coinlerini verip parasını alabilecekler.” diyerek önemli bir iddiada bulundu.

2006 yılında ilk çıktığında 8 bin adet Bitcoin aldığını ve 54 dolar ödediğini belirten Kaya, “Şu anda 80 milyon dolar civarında. Ben bunu Exchange'lerle 570 milyon dolara döndürdüm. Hiç yapılmayanları yaptım. 570 milyon dolar Bitcoin en son 19 bin 800 dolara çıktığı zaman 1 milyar 150 milyon dolar oldu. O zaman sattım. 11 bin 500 dolara düştüğünde tekrar aldım. Şimdi ben bunu satmaya kalksam Bitcoin etkilenir. Bitcoin bu sene 300 bin dolara kadar yükselebilir” şeklinde konuştu.

Oldukça güzel açıklamalar yapmasına rağmen Sadun Kaya’nın geliştirdiği Turcoin’de birçok eksiklik olduğunu unutmamak gerek. Bitcoin’in 2008 yılında ilk kez ortaya çıktığı düşünülürse 2006 yılında 54 dolara başka bir şey almış olabilecek Kaya’nın tüm söylediklerinin gerçeğe dönüşmesi için önemli bir geliştirme sürecinden geçilmesinin gerektiği aşikar. Tüm bunlarla birlikte herhangi bir altcoin’e yatırım yaparken bakmanız gereken şu detayları da içinde barındırmıyor:

Whitepaper: Akademik bir dille yazılan ve herhangi bir coin’in nasıl işleyeceğini teknik olarak anlatan, tanıtım yazılarıdır ve geliştirici ekip tarafından internet sitelerine konulur. Roadmap: Yol haritası olarak çevirebileceğimiz bu maddede, geliştiriciler ilerleyen günlerde coin üzerinde hangi geliştirmeleri yapacaklarını açıklarlar. Geliştirici Ekip: Coin’i geliştirmeye devam eden ekibin kimlerden oluştuğu ve bu ekibin bahsi geçen herhangi bir projeyi geliştirecek yetkinlikte olup olmamaları. Projenin amacı: Merkeziyetsiz internet alt yapısı ya da eğlence noktalarında ödeme birimi olmak gibi akla gelebilecek herhangi bir amaç için geliştirilen altcoin’in internet sitesi üzerinden asıl amacını belirtmesidir.

Daha da uzatılabilecek bu listenin herhangi bir maddesinin Turcoin’de bulunmadığını hatırlatarak, yatırım yapmak isteyenlerin iyi bir araştırma sürecinden geçmeleri gerektiğini tekrar söyleyelim.