TÜRES Restoran ve Kafelerin Açılmasını Talep Etti

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl yaptığı açıklama sırasında yeni tip koronavirüs nedeni ile uzun bir süredir kapalı olan restoran ve kafe gibi işletmelerin tekrar faaliyete açılmasını talep etti. Ramazan Bingöl tarafından yapılan açıklamaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Restoran ve Kafeler Ne Zaman Açılacak?

Yaklaşık iki ay gibi bir süredir kapalı olan restoran ve kafe benzeri işletmeler yalnızca paket servis ve eve teslimat ile hizmet verebiliyor. Buna karşın bu işletmelerde oturup yemek yiyebilmeniz veya bir şeyler içebilmeniz sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma doğrultusunda alınan kararlardan dolayı yasaklanmış durumda.

"Yeme içme sektörü artık faaliyetlerine başlamalı ve restoranlar ile kafeler Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca belirlenecek standartlara uygun bir şekilde kapılarını açmalı. Bu konuda TÜRES üyeleri olarak hazırız. Milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor ve sektör çok zor durumda. Bu sebeple AVM'ler de açılmışken yeme içme sektörüne dair masa aralıkları, tek kullanımlık ürünler gibi standartlar yetkili kurumlarca belirlensin ve biz de artık müşteriye insan sağlığını ön planda tutarak hizmet verelim. Standartların belirlenmesi noktasında da talep gelmesi halinde ilgili kurumlarla çalışmalar yürütebiliriz."

Peki siz bu açıklama hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kafe ve restoran benzeri işletmeler gerekli önlemler eşliğinde tekrar faaliyete başlamalı mı? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.