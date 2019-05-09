TÜRGEV’e Hacker Şoku!

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) sunucuları dün akşam saatlerinde siber saldırıya uğradı. Konuya ilişkin bir açıklama yapan vakıf, veli, öğrenci ve bağışçılara ait kişisel bilgilerin sızdırılabileceğini söyledi.

Faaliyetlerine ilk kez 1996 yılında başlayan ve yönetim kurulu üyeleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan’ın da olduğu TÜRGEV, dün akşam saatlerinde hacklendi.

Sunucuları hacklenen vakıf, konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınladı.

“Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz” ifadelerini kullanan TÜRGEV, olaya ilişkin adli makamların bilgilendirildiğini ve uzman ekiplerce konu üzerinde çalışıldığını söyledi.

OdaTV ’nin aktardığına göre açıklamanın tamamı şu şekilde:

“23 yıldır tek gayesi gençliğe hizmet etmek ve Türkiye’nin dört bir yanında eğitim gören kız çocuklarımıza sıcak bir yuva olmak olan Vakfımızın sunucularında yer alan bazı bilgilerin çalındığını üzülerek sizlerle paylaşmak isteriz.

28 Nisan 2019 Pazar günü gerçekleşen bu elim hadiseden adli makamlar bilgilendirilmiş olup, uzman ekipler konunun üzerinde çalışmaktadır.

Veli, öğrenci ve bağışçılarımıza ait TC. Kimlik No, Ad-Soyadı, telefon, adres gibi kişisel verilerinin kamuoyu ile paylaşılması ihtimaline karşı sizlere bu bilgilendirmeyi yapmayı bir borç biliriz.

Ülkemizin adalet ve emniyet sistemine olan güvenle sürecin takipçisi olacağımızı, çalışmalarımızı hız kesmeden daha büyük bir şevk, gayret ve kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”