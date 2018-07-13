Turistik Uzay Gezisinin Bilet Fiyatları Belli Oldu

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektronik ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un, uzay faaliyetleri geliştirmek için kurduğu Blue Origin tarafından düzenlenecek, turistik uzay seyahatleri için istenen bilet fiyatı ortaya çıktı.

Blue Origin, uzaya turistik ziyaretler düzenlemek için kurulan ve uzay uçuşlarının maliyetlerini düşürerek, insanları kolayca uzaya taşımayı planlayan bir şirket olarak işe başlamıştı. Yapılan geliştirme çalışmalarından sonra yakın zaman sonra ilk insanlı uçuşlarını düzenleyeceğini açıklayan Blue Origin’in seferleri için bilet fiyatlarını belirlediği de ortaya çıktı.

Reuters, Blue Origin çalışanlarından birinden aldığı ve “birinci elden” dediği istihbarat neticesinde, New Shepard olarak adlandırılan turistik uçuşlarda her koltuğun 200 ila 300 bin dolar değerinde olacağını aktardı. Keza henüz uzay aracı geliştirme faaliyetlerinin başında olan Virgin Galactic’in ön siparişe çıkardığı uzay gezisinin biletleri de 200 ila 250 bin dolar arasında satılmıştı. Benzer bir fiyat politikası güdecek Blue Origin’in uçuşlar sırasında yerden 100 kilometre kadar yükseleceği ve yörünge altı uzay seviyesinde dolaştıktan sonra tekrar Dünya’ya döneceği söylenmişti.

Her uçuşun yaklaşık 10 milyon dolarlık maliyeti olması beklenirken, uçuşlarda kullanılan uzay aracında “dünyanın en büyük cam kabini” bulunacağı ve müşterilere gelmiş geçmiş en iyi Dünya manzarasının gösterileceği belirtilmişti.