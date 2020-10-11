Bakan Varank Duyurdu: Türk Araştırmacılara Süper Bilgisayar Desteği

TÜBİTAK konferasında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk araştırmacılara süper bilgisayar desteği sunulacağını söylüyor. Türkiye'nin EuroHPC üyesi olduğunu söyleyen Varank, gelecek teknolojilerin gözlemleneceğini aktardı.

Geçtiğimiz gün düzenlenen Tübitak 6. Yüksek Başarımlı Hesaplama Konferansı'nda Bakan Varank çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Avrupa Yüksek Performanslı Hesaplama Ortak Girişiminin (EuroHPC) üyesi olduk. Araştırmacılarımız dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine erişebilecekler" ifadelerini kullandı.

Yüksek başarımlı hesaplamanın günden güne değer kazandığını ve bu noktada süper bilgisayarların ön plana çıktığını belirten Bakan, "Teknolojilerde geleceği şekillendirmek istiyorsak, böyle etkinlikler Türk araştırmacılarına büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

Indiana Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırmacı Prof. Dr. Geoffrey Fox'un katıldığı Tübitak konferansında, süper bilgisayarların geleceği nasıl şekillendireceğine yer verildi. Roket, araba, yüksek çözünürlüklü görüntülerin tasarımı, bilgisayarlı kimya gibi birçok alanda kullanılan bu makineler için Türkiye'den de araştırmalar devam ediyor. Süper bilgisayar çalışmalarına ilişkin Bakan Varank şunları kaydetti:

"Bu teknoloji, bir yandan yeni bilimsel keşifleri güçlü bir şekilde desteklerken diğer yandan da hayatımızda her zamankinden daha etkili bir hale geliyor. Türkiye bu nedenle süper bilgisayarların yaygın kullanımına büyük önem veriyor."

"Sağlık, enerji, havacılık, uzay, otomotiv ve lojistik alanlarındaki karmaşık sorunların süper hesaplamayla çözülmesine odaklanan araştırmalara öncelik veriyoruz."

EuroHPC üyesi olmanın gelecek teknolojilerle çalışmak amacıyla bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan, dünyadaki en hızlı 5 süper bilgisayardan birine erişim sağlanacağını duyurdu. Bu yeni sistem sayesinde, Türk araştırmacılarının deneyleri daha hızlı alınacak, tasarım ve yazılımlar en hızlı teknolojilerden birinde test edilebilecek.

"ODTÜ'de yeni nesil veri merkezimizi inşa ediyoruz. Önümüzdeki haziranda tanıtımını yapacağız. Bu yeni merkez, açık veri üzerinden birçok veri hizmeti sağlayacak. Yeni TRUBA veri merkezimiz, Avrupa Açık Bilim Bulutu'nun da (European Open Science Cloud) resmi üyesi olacak."