Türk Araştırmacılardan Kanser Teşhisinde Çığır Açacak Teknoloji

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) araştırmacılar, elektro-termal görüntüleme yöntemi ile tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını teşhis edebilen yeni bir teknoloji geliştirdi.

ODTÜ'lü akademisyenler, kanser hastalığının hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilebilmesi adına çok önemli bir buluşun altına imza attı.

AA ’nın haberine göre Türk araştırmacıların geliştirdiği yeni teknoloji, tümörlü hücrelerin kanser olup olmadığını vücudun sıcaklık değerlerinden yola çıkarak elektrik akımı ve kızılötesi kameralar ile teşhis edebiliyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nden patenti alınan teknoloji, kanser tanısında mamografi ve ultrasonografi gibi tekniklerin alternatifi olarak değerlendiriliyor.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Gençer, insan vücudundaki sıcaklık değişimlerini, savunma sanayisinde yaygın kullanılan kızılötesi kameralar ile görüntüleyerek, kanserli dokuları erken evrede tespit edebilen bir teknoloji geliştirdiklerini söyledi.

"Özellikle meme kanseri, tiroit ve cilt kanseri tanısında kanserli dokuların yarattığı ısı farkı, termal kameralarla algılanabiliyor. Bu teknoloji kanser tanısında farklılık yaratıyor” diyen Prof. Dr. Gençer, tümör ne kadar büyükse ve deriye ne kadar yakınsa kızılötesi kameraların performansının da o kadar yüksek olduğunu belirtti.

Tümörlü dokuda kanlanma arttığından doku özelliklerinin değiştiğini ve bu nedenle o bölgedeki elektriksel iletkenliğin farklılık gösterdiğini belirten Prof. Dr. Gençer, sözlerine şöyle devam etti:

"Kanser taraması yapılacak bölgeye elektrotlarla güvenlik sınırları içinde değişik frekanslarda elektrik akımı uygulanıyor. Elektrik akımı uyguladığınızda kanserli dokuda ek bir ısı artışı oluşuyor. Elektrik akımı uygulandığında bu bölgenin çevresine göre sıcaklık farkı daha da belirginleşiyor. Ayrıca, kanserli hücrelerin iletkenliklerinin frekansla değişimi sağlıklı hücrelerin iletkenliklerinden farklı olduğu için, termal görüntüleme yoluyla iletkenlik dağılım bilgisi de elde ediliyor”

Prof. Dr. Gençer, “Elektro-termal görüntüleme” adını verdikleri teknolojileri için ABD’den patent aldıklarını söylerken, Avrupa patentininin ise henüz değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.