"Türk Askerleri Instagram'da Konum Paylaşarak İz Bırakıyor"

20 Ocak'ta başlayan ve 11 gündür ülkemizin en sıcak gündemi olan Zeytin Dalı Operasyonu hakkında ilginç bir araştırma yapıldı. RT Digital tarafından yapılan araştırma sonucunda Türk askerlerinin Instagram üzerinden coğrafi konum paylaştıkları öne sürüldü. Böylelikle askerlerimizin sosyal medya üzerinden iz bıraktıkları belirtildi.

Türkiye'nin Kilis ve Reyhanlı gibi sınır bölgelerinden Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesine hareket eden askerlerimizin Instagram üzerinden paylaştığı görseller, videolar ve bıraktıkları konumları düşman askerlerinin işine yarayabileceği düşünülüyor. RT Digital yaptığı araştırma sonucunda Afrin operasyonun taktiğinin açığa çıkabileceği öne sürülürken aynı zamanda askerlerimizin güvenliğinin de sarsılabileceği ifade ediliyor.

Şirket tarafından hazırlanan videoda, askerlerimizin Instagram'dan paylaştıkları yerler çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Bu sebepten dolayı, askerlerimizin bulundukları yerleri ve operasyon ile ilgili görsel veya videoları açık açık paylaşmaması gerektiği ifade edildi. Türk askeri tarafından etiketlenen yerler Reyhanlı ve Kilis'den Afrin ve Azez'e kadar uzanıyor.

Ayrıca bu konum paylaşımlarını inceleyen RT Digital, askerlerimizin rahatça görülebildiğini de belirtti. Instagram paylaşımlarında kamuflaj üniformalı askerlerin, tankların hareketlerini ve topçu ateşlerini paylaştıkları söyleniyor. Durum böyle olunca da askerlerimizin olayları hangi bölgeden izledikleri rahatlıkla görülebiliyor.

RT Digital'in analizine göre de Türk askerleri için en popüler konum paylaşım yeri Afrin olurken aynı zamanda en çok paylaşımın operasyonun ikinci gününde yani 21 Ocak'ta yapıldığı gözlemlendi.