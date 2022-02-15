Türk Astronomlar, Jüpiter Boyutunda İki Yeni Gezegen Keşfetti

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri araştırmacıları, Kepler-451 çift yıldız sistemi etrafında iki yeni gezegen keşfettiğini duyurdu. Türk astronomlar, Kepler-452b ve Kepler 451c adı verilen iki gezegenin Jüpiter büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Araştırmacılar tarafından yapılan bu keşif, Türkiye’den gerçekleştirilen ikinci gezegen keşfi olarak tarihe geçti. Türkiye’den yapılan ilk gezegen keşfi, yine Ankara Üniversitesi’nden yapılmıştı.

Kepler-451c ve Kepler-451d İsimleri Verildi

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Osman Selam, aynı bölümden araştırma görevlisi Ekrem Murat Esmer, Doç. Dr. Özgür Baştürk ve Prof. Dr. Selim Osman Selam ile İstanbul Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Sinan Aliş tarafından gerçekleştirilen ve saygın bir uluslararası dergide yayınlanan bu keşif, Türkiye kaynaklı ikinci gezegen keşfi olarak bilim tarihine geçti.

Keşif hakkındaki bilimsel makale, Oxford Üniversitesi Yayınları tarafından basılan ve alanın en prestijli dergilerinden biri olan ‘Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’ dergisinde yayınlandı.

Kepler-451 çift yıldız sisteminde keşfedilen gezegenlerden bir tanesinin Jüpiter’den en az 1,61 kat, diğerinin ise 1,76 kat daha büyük olduğu ifade edildi. Uluslararası isimlendirme kurallarına göre Kepler-451c adı verilen gezegen, bir yılı 43 günde tamamlarken, Kepler-451d ise bir yılı bin 800 günde tamamlıyor.

Daha önce çift yıldızlar etrafındaki gezegen sayısının 20 olduğu düşünülüyordu. Ancak Türk astronomların 2 yeni gezegen keşfi sayesinde çift yıldızlar etrafında 22 gezegen olduğu ortaya çıktı. Kepler-451 çift yıldız sistemi, Kepler-47 çift yıldız sisteminin ardından ‘ikiden fazla gezegen keşfedilen’ ikinci çift yıldız sistemi oldu.

Bilim Dünyasında Heyecan Yaratan Bir Keşif

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölüm Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Osman Selam, ‘Bu tür yıldız sistemlerinin etrafında gezegen bulmuş olmak, bu işlerin teorisi ve evrim çalışmaları açısından da ilginç bir fırsat sunuyor. Çünkü genel olarak bu tür cisimlerin etrafında aslında pek de gezegen beklenmiyor. Bu anlamda da ilginç ve bilim dünyasında heyecan yaratan bir keşif olarak gerçekleşti.’ açıklamasında bulundu.