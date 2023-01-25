Uzaya Gidecek Türk Astronotlar Belli Oldu

2018 yılında kurulan ve kurulduğu tarihten beri çalışmalarını sürdüren Türkiye Uzay Ajansı, şimdiye kadarki en kapsamlı görevi olan Uluslararası Uzay İstasyonu'na Türk astronot gönderme görevine hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda astronot adaylığı için başvurular başlamıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, astronot adayları için gerekli listenin belirlendiğini açıkladı.

Buna göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi yardımıyla yürütülen çalışmada belirlenen astronot adayları, Cumhuriyet'in 100. yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na bilimsel çalışmalar yürütmek amacıyla gidecek. Peki, ilk Türk astronot kim olacak?

Astronot Adaylarını Recep Tayyip Erdoğan Açıklayacak!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yaptığı açıklamada, "Adaylarımız belli, yakın zamanda Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla isimleri paylaşmış olacak. Türkiye 100'üncü yılında bir vatandaşını Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderecek, Türk vatandaşı al bayrağımızı uzay istasyonunda temsil edecek." sözlerine yer verdi.

Geçtiğimiz aylarda aday listesi 30 kişiye kadar daraltılmıştı. Seçilen adaylarda 10 kadın, 20 erkek olduğu belirtiliyor. Özellikle fizik, astronomi, mühendislik ve biyoloji gibi alanlarda yetkinliği olan adaylar seçildi. Şimdilik aday listesi hakkında bir açıklama gelmese de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk astronot adaylarını yakın zamanda açıklayacağı düşünülüyor.