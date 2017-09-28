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Türk Bilim Adamı Su Buharını Elektriğe Dönüştürdü

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Ömer Dursun
Ömer Dursun teknoloji

Türk bilim adamı Doç. Dr. Özgür Şahin ve ekibi tarafından geliştirilen bir teknoloji sayesinde su üzerinde oluşan buhardan elektrik üretilecek. Ayrıca elektriğe dönüştürülecek bu su buharının, yenilenebilir enerji kaynaklarına rakip olabileceği bildirildi.

Özgür Şahin’in bu projesi, güneş enerjisiyle su birikintileri üzerinde oluşan buharın, bakteriyel sporlar yardımıyla kuru kalabilen şeritleri hareket ettirmesiyle çalışıyor. Nemli ortamdaki değişim, şeritlerde yüksek miktarda itme ve çekme hareketleri oluştururken, kullanılabilecek motorlar için de birkaç farklı tipte prototip geliştirildi.

Motorun üzerinde yer alan perdeler kapandığında nem yükseliyor ve parça genişliyor. Sonrasında ise açılan perdeler kısa sürede kuruyarak tekrar kapanıyor ve bu açılıp kapanmayla enerji üretimi sağlanmış oluyor.

Projenin özellikle göl, nehir ve baraj gibi yerlerde başarılı olarak çalışabileceğini belirten bilim adamı,  ABD’nin yıllık elektrik üretiminin yüzde 75'ine karşılık gelen 2,8 milyon megavatsaatlik elektrik üretilebileceğini düşünüyor.

Henüz bu projenin geliştirilme aşamasında olduğunu ve güneş panelinden daha az maliyetle çalışacağını ifade eden Şahin, yağmur alan bölgelerde aşırı buharlaşmanın önüne geçilebileceğini belirtiyor.

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ETİKETLER: elektrik güneş enerjisi

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