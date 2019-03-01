Türk Bilim Ekibinden Antarktika'da Önemli Çalışma

3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında "beyaz kıta"da Türk Bilimsel Araştırma Kampı kurmayı başaran Türk ekibi, çalışmalarına hız vermeden devam ediyor. Horseshoe Adası bölgesinin denizden ve karadan haritalarını da hazırlayan ekip, şiddetli hava koşullarına rağmen faaliyetlerini sürdürüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi, yapılan araştırmalarla devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile Harita Genel Müdürlüğü personelince, Türk Bilimsel Araştırma Kampı'nın kurulduğu Horseshoe Adası bölgesinin denizden ve karadan koordinatlarını belirlemeye yönelik iki ayrı proje yürütüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Harekat Astsubayı Kıdemli Başçavuş Murat Ateş, Antarktika'da Horseshoe Adası yaklaşma sularında 3 boyutlu derinlik haritası çıkarmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yaşadıkları en büyük sıkıntının soğuk hava olduğuna dikkat çeken Ateş, hava şartlarının cihaz ve sistemlerin performansını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Önümüzdeki yıllarda bölgeye gelecek bilim insanlarını taşıyan gemilerin güvenli seyir yapabilmesi için bu haritanın çok önemli olduğunu söyleyen Ateş, "Bu çalışmanın en büyük özelliği, Horseshoe Adası'nda bugüne kadar yapılmış olan 'tek çok ışınlı iskandil çalışması' olmasıdır" dedi.

Harita Genel Müdürlüğü Jeodezi Dairesinde görevli Mühendis Yüzbaşı Soner Özdemir ise Horseshoe Adası'na tesis edilen jeodezik GPS noktasının geçici üssün hemen başlangıç noktasında olması nedeniyle önem taşıdığını, söz konusu noktanın bilim insanlarının botlarla kıyıya yanaştığı nokta olduğu için hassas koordinatının bilinmesi gerektiğini belirtti.

Horseshoe Adası'nın muhtelif yerlerinde çeşitli GPS noktaları tesis ettiklerini dile getiren Özdemir, "Sabit GPS istasyonunu burasının yaklaşık 40 mil açığında bir adada tesis etme planlarımız var. Böyle bir istasyon 7 gün 24 saat, 365 gün çalışacak" ifadelerini kullandı” şeklinde konuştu.

AA