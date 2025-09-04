Herkes Onu Arıyordu: Türk Bilim İnsanı ABD Tarafından Esir Alındı!

ABD’de bir süredir kayıp olarak aranan Türk bilim insanı Furkan Dölek’ten sonunda bir haber geldi. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’nun devreye girmesiyle birlikte Dölek’in Buffalo Federal Tutukevinde bulunduğu belirlendi. Akademik kariyerini sürdürmek üzere ABD’ye giden Dölek’in çalıştığı laboratuvarda insan sağlığını tehdit eden radyoaktif seviyeleri raporlamasının ardından vizesi iptal edilmiş ve işten çıkarılmıştı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Kayıp Olarak Bildirildi Tutukevinde Çıktı: Furkan Dölek'ten İlk Haberler Geldi!

ABD'de uzun süredir kendisinden haber alınamayan Türk bilim insanı Furkan Dölek'ten ilk haberler geldi. Türkiye'nin New York'ta bulunan konsolosluğunun girişimleri sonucunda bulunan Furkan Dölek'in ABD hükümeti tarafından tutuklandığı bildirildi. New York eyaletinde tutulan Furkan Dölek, akademik eğitimini tamamlamak amacıyla ABD'ye gitmişti.

Fizik alanında çalışmalar yapan Türk bilim insanı geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin Enerji Bakanlığı'na bağlı Fermilab laboratuvarında çalışıyordu. Çalışmaları esnasında insan sağlığını tehdit eden radyoaktivite seviyeleri tespit etmiş ve bunları raporlamıştı. Ancak bu raporlamanın hemen ardından 2024 yılının Nisan ayında akademik vizesi iptal edilmişti ve işten çıkartılmıştı.

Yapılan haksız çıkarmaların ardından dava açan Dölek, vizesinin iptal edilmesinin ardından davalardan da bir sonuç alamadı. Bunun hemen ardından vizesiz bir şekilde ABD'de kalmaya devam eden Türk araştırmacı konuyla ilgili kamuoyu oluşturmak adına Kanada'ya doğru bir protesto yürüyüşü başlattı. Bunun hemen ardından 27 Ağustos tarihi itibariyle ailesiyle herhangi bir şekilde iletişim kuramadı.

Konuyla ilgili ailesi tarafından konsolosluğa başvuruda bulunuldu ve Dölek'in tutulduğu konum belirlendi. Türk avukatlar kendisiyle görüşmeler için girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar. Türk bilim insanının Türkiye'ye dönüş tarihi henüz belli değil ancak konuyla ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...