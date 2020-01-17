Türk Bilim İnsanı NASA'nın Yeni Ekibine Katıldı

Amerika’da Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olarak görev yapan Türk bilim insanı Doç. Dr. Betül Kacar, NASA’nın uzayda yaşam arayan ekibine seçildi. Kacar, güzel haberi Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Bir Türk bilim insanı daha NASA’da göreve başladı. Astrobiyoloji alanında öğretim üyesi olan Betül Kacar, evrende yaşamın izlerini araştırmak için oluşturulan yeni bir NASA ekibine katıldı. Kacar, bu güzel haberi Twitter’daki 36bin takipçisiyle şöyle paylaştı: “Guzel bir haber. Kelimelere dokmekte zorlaniyorum, ama soyle: Evrende yasamin izlerini arastirmak icin olustulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmisim. Bu seneye ufak bir saglik sorunu ile basladim, ilac gibi geldi bu haber sabah sabah. Herseyin basi saglik diyerek bitireyim :)” Sonrasında gelen yorumlara “Cok tesekkur ederim. Benden guc alanlar, ozellikle cocuklar, genc arkadaslar, siz de bana guc veriyorsunuz. Cumhuriyetin cocugu diye hitab etmissiniz bana, ne kadar anlamli. Borcumuz biz kadinlara egitim firsati ve esitligi veren Cumhuriyet'e. Kesiflerimiz tum insanliga hediye.” yanıtını verdi.

Guzel bir haber. Kelimelere dokmekte zorlaniyorum, ama soyle: Evrende yasamin izlerini arastirmak icin olustulan yeni bir NASA ekibine kabul edilmisim. 💪Bu seneye ufak bir saglik sorunu ile basladim, ilac gibi geldi bu haber sabah sabah. Herseyin basi saglik diyerek bitireyim :) — Betül Kacar (@betulland) January 16, 2020

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nde görev alan onlarca Türk adın bilim insanından biri olan Betül Kacar, Marmara Üniversitesi Kimya bölümünde eğitim gördü, 20 yaşından beri de Amerika’da yaşıyor. 20 yaşında Parkinson ve Alzheimer hastalığı üzerine doktora yapan Kaçar, 2010’da Atlanta’daki Emory Üniversitesin’den doktora derecesi aldı. Doktora sonrası çalışmalarını NASA’da sürdürdü. 2012 yılında Harvard Üniversitesi’nde Organizma ve Evrimsel Biyoloji Departmanı’nda görev aldı. 2017 yılından beridir de Arizona Üniversitesi Astronomi ve Moleküler Hücre Biyolojisi alanında çalışıyor.