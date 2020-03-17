Türk Bilim İnsanından Umut Veren Covid-19 Açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri’nde Jackson Laboratuvarı Enstitüsü’nde baş araştırmacı olarak çalışmalarını devam ettiren Prof. Dr. Derya Unutmaz, yeni tip koronavirüs (Covid-19) hakkında umut veren bazı açıklamalarda bulundu. Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Unutmaz, "İnanılmaz bilimsel ilerleme var, tedavi ve aşıda çok kısa sürede başarı gösterilecek. HIV/AIDS'e karşı 30-40 yıldır halen aşı geliştiremedik ama Covid-19 için birkaç ay sonra insan denemelerine başlanabilir, aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

“Bu Bir Savaş Halidir”

Bu durumun bir savaş hali olduğunu belirten Prof. Dr. Unutmaz, "Bu bir savaş halidir. Tüm halkların ve devletlerin fedakârlık yapması şarttır. Alternatifi ise yüzbinlerce kişinin hastanelere düşmesi, sağlık sisteminin çöküşü ve sayılamayacak kadar hayatın kaybedilmesi demektir. Şu anda gözümüzün önünde canlı olarak bunun örneklerini görüyoruz İtalya, İran, İspanya'da. Amerika'da da başladı bu konu. Kesinlikle bundan kurtulacağız, karamsar olmayalım ama bu bir süreç gerektiriyor ve önümüzdeki haftalar çok çok kritik bu süreçte. Bu noktadan sonra kimse siyaset de yapmasın, bu artık bir insanlık meselesi." dedi.

“İnsan Denemeleri Önümüzdeki Aylarda Başlayabilir”

Aşının bulunması için birkaç evre gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Unutmaz, “Önce virüsün bağışıklık sistemi tarafından nasıl durdurulduğunu anlamak lazım. Bu da çoğunlukla antikor, yani akıllı bomba da diyebileceğimiz vücudun kendi silahları ya da proteinler sayesinde oluyor. Virüsün hücrelere girmesi bu şekilde engelleniyor. İkinci evrede, bu antikorların virüsün hangi proteinine bağlandığını öğrenmemiz gerek. Virüsün yüzeyindeki, zarfındaki taç gibi duran proteinlere bağlanıyor. Üçüncü evrede bu proteinler hayvanlara aşılanıyor bir formülasyon ile birlikte ve hayvanların bu virüsten korunup korunmadığına bakılıyor. Bu da başarılı olursa dördüncü evrede bu formülün aşı olarak piyasaya çıkabilmesi için önce on binlerce kişi üzerinde denenmesi gerekiyor. Bu da aslında en uzun zaman alan kısım. Aylar sürebiliyor. Beşinci ve son evrede ise aşı üretilip piyasaya çıkıyor.” şeklinde konuştu.

“Şu Anda Koronavirüs’te Gerçekten Çok Çok Hızlı Bir Şekilde İlerledik”

Prof. Dr. Unutmaz, “Şu anda koronavirüs’te gerçekten çok çok hızlı bir şekilde ilerledik ve üçüncü evreye ulaşmış bazı gruplar ve firmalar var Çin'de Avrupa'da ve Amerika'da. İnsan denemeleri önümüzdeki aylarda başlayabilecek. Yıl sonuna kadar da aşının geliştirilmesi mümkün olabilir. Fakat bundan daha erken olabileceğini düşünmüyorum. 40 yıldır AIDS'e karşı hala aşı üretemedik, koronavirüs’te bunu çok kısa bir sürede başaracağımızdan eminim. İnanılmaz hızlı ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.