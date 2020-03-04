Türk Bilim İnsanları Nanoteknoloji Geliştirdi

Nanoteknoloji, günümüzde pek çok alanda kullanılan ve gittikçe gelişen bir teknoloji. Konya Teknik Üniversitesi’nden bilim insanları, bu teknolojiyi kullanarak geliştirdikleri nano kaplama cihazı ile istedikleri ürünlere çizilmeme, su geçirmeme, ısıyı kaybetmeme ve bulunduğu arazinin rengini alabilme gibi pek çok özellik kazandırmayı başardı.

TÜBİTAK’ın da desteğiyle geliştirilen nano kaplama cihazı, ürünlere istenilen fonksiyonu kazandırırken yüzey özelliğini de bozmuyor. Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Karaman’ın açıklamalarına göre projenin başlangıcı bundan 10 yıl öncesinde Selçuk Üniversitesi'ne dayanıyor.

Karaman, geliştirdikleri teknoloji sayesinde ürünlere istedikleri özellikleri kazandırdıklarını ifade ederken süreçten de bahsetti. Sürecin başlangıcında nano kaplama cihazına kaplama yapılacak olan ürün yerleştiriliyor ve ürünün kazanması istenilen özellikler bulunan kimyasal sıvı, havasız ortamda buhar olarak sisteme gönderiliyor. Bu sayede ürünün yüzeyine kaplama yapılıyor. Cihaz, yüzey kaplaması yaptığı için ürünün yüzey özelliği de kaybolmamış oluyor.

Endüstriyel alanda kullanılması hedeflenen cihazın tekstilden savunma sanayisine kadar pek çok alanda kullanılması düşünülüyor. Karaman’ın açıklamalarına göre bu teknoloji kumaş üzerinde kullanıldığında kumaş su geçirmeme, ısıyı tutma, antibakteriyel ya da başka özelliklere sahip oluyor ve bu da ürünün katma değerini artırıyor. Katma değeri artan ürün ile ülke ekonomisine katkı yapılması hedefleniyor.

Araştırmacılar, nano kaplama cihazının savunma sanayisinde etkin olarak kullanılabilmesi için de çalışma yürütüyor. Türkiye'de bir ilk olan bu teknoloji ile patent başvurusu da yapan üniversite, cihazı daha pek çok farklı alanda kullanmayı hedefliyor.