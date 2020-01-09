Türk Bilim İnsanları Telefonlardaki Şarj Sorununu Çözecek

Türkiye'nin farklı bölgelerinde çalışmalarını sürdüren 6 bilim insanı bir araya gelerek, lityum-iyon piller konusunda önemli bir çalışmanın altına imza attılar. 7 yıl süren çalışmanın sonunda patenti alınan çalışma ile lityum-iyon pillerin ömürleri artırıldı.

İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Atom ve Moleküler Fiziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Bayri, Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Serdar Altın ile Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Merkezinden Doç. Dr. Emine Altın, Iğdır Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Serken Demirel, İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Sevda Avcı ve Bilkent Üniversitesinden Doç. Dr. Erdinç Öz'ün, lityum iyon pillerin ömrünü uzatmak amacıyla yaptıkları bilimsel çalışmalar olumlu sonuç verdi.

Çeşitli yöntemler kullanarak lityum-iyon pillerin ömürlerini uzatmayı başaran araştırma ekibi, bunu patentlediler. Ekip, Türk Standardları Enstitüsünden aldıkları "Yüksek kapasiteli ve uzun ömürlü li-iyon ve na-iyon pil ve bu pillerde kullanılan katot materyali üretim yöntemi" patentiyle belgelendi.

Prof. Dr. Ali Bayri, yaptığı açıklamada, enerji kaynaklarının yenilenebilir ve fosil kaynaklar olarak iki kısma ayrıldığını belirtti. Fosil kaynakların kısıtlı olması nedeniyle yenilenebilir enerji kaynaklarının ön plana çıktığını anlatan Bayri, "Yenilenebilir enerjinin teknolojik açıdan kullanışlı olabilmesi için bu enerjiyi depolama ön plana çıkıyor. Enerji depolanabilmesi için bataryaların geliştirilmesi ve kapasitelerinin artırılması gerekli. Biz de bu amaçla yaklaşık 7 yıldır pillerin performansının gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Bununla ilgili patent aldık. Konuyla ilgili 20'nin üzerinde makalemiz var." dedi.

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Yerli otomobilde kullanılabilir

Prof. Dr. Serdar Altın ise yerli otomobilin elektirkli olmasının kendilerini heyecanlandırdığını söyledi ve geliştirdikleri teknolojinin yerli otomobilde kullanılabileceğini aktardı. Altın, "(Enerji) Depolama teknolojilerinin önemi ülkemizde biraz daha arttı. Gelecekte petrollü araçların ortadan kaldırılıp, enerji depolayan pillerle çalışan araçların yaygınlaşmasıyla yerli pillerin üretilmesi bizim açımızdan önemli olacak. 2015 yılında başvurduğumuz patenti, çeşitli teknik prosedürler nedeniyle geçen yıl aldık." ifadelerini kullandı.

Altın, Prof. Dr. Ali Bayri'nin tavsiyeleriyle yaptıkları bilimsel araştırmada yüksek sıcaklıkta pilde manyetik bir özellik bulduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "600 derece civarında malzemede manyetik geçiş gözlemledik. Bu manyetik özelliği oda sıcaklığında elde edebilirsek, etkisi ne olur sorusunun cevabıyla yola çıktık. Oda sıcaklığında aynı manyetik özelliği elde ettikten sonra ürettiğimiz pillerin kapasite ve performans ölçümlerini yaptık. İlginç bir sonuç çıktı, normalde pil performans ölçümleri laboratuvar şartlarında pili 100 defa doldurup boşaltmakla yapılır. Biz standart katot malzemesi ile bizim ürettiğimiz katot malzemesinin kapasite kayıplarını ölçtüğümüzde kapasite kaybında ciddi bir azalma olduğunu gördük. Pilin doldurup, boşaltma işlemi sırasında kapasite kaybının daha az olduğunu tespit ettik. Performans analizlerinde standart malzemeye göre yüzde 15 daha az kapasite kaybı elde ettik. Bu pil ömrünün artışıyla ilgili ciddi bir rakam."