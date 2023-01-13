Türk Bilim İnsanları Yeni Bir Canlı Türü Keşfetti

AA'nın haberine göre Türk bilim insanları, daha önce Dünya'da hiçbir eşi benzeri ve örneği bulunmayan bir canlı türünün keşfine imza attı. Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası'nda yaşayan bu yeni canlı türünü keşfeden Türk bilim insanları bu türün yangıç türü olduğunu belirledi ve Gammarus Tumaf adını verdi.

Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası'nda araştırmalarını sürdüren Türk bilim insanları keşfetmiş olduğu yeni canlı türüne dair bilgiler paylaştı. Binali Yıldırım Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mert Elverici ve Kıbrıs Yaban Hayatı Araştırma Enstitüsü'nden araknolog Kadir Boğaç Kunç, Zonguldak'taki Gökgöl Mağarası'ndaki araştırmalarını alanındaki uzman kişilerle paylaştı.

Keşfedilen Yeni Canlı: "Gammarus Tumaf"

Bu türün daha önce Dünya üzerinde tespit edilmediğini belirten bilim insanları, keşfettikleri canlıya "Gammarus Tumaf" adını verdikleri de açıkladı. Adın altında yatan temel neden Türkiye Mağaracılık Federasyonu'nun kısaltması olan TUMAF'tan geliyor.

Keşif ekibinde yer alan Prof. Dr. Murat Özbek, gammarusların genellikle serin kaynak suları, dereler ve göllerin kıyılarında yaşayan 0,5 ila 1 santimetre boyunda kabuklu türü canlılar olduğunu, zemine yakın yerlerde genellikle yan tarafları üzerinde yüzdükleri için türlerinin halk arasında "yangıç" olarak isimlendirildiklerini belirtti.

Özbek ayrıca 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası'ndaki keşiflerin oldukça önemli olduğunu ve yeni bir canlı türünün keşfinde öncü oldukları için mutlu olduklarını belirtti.