Türk Bilim İnsanlarından Yeni Roket Teknolojisi

Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doktor Yıldıray Yıldız ve öğrencisi Anıl Alan, havada hareket halindeki roketlerin hızını istenilen şekilde değiştirebilen yeni bir teknoloji geliştirdi. Bu teknolojide kullanılan akıllı bilgisayar yazılımı sayesinde roketin hızı otomatik olarak değiştirilebiliyor.

Bilkent Üniversitesi’nde geliştirilen ve deneyleri ROKETSAN’da yapılan bu teknoloji, Uluslararası Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Birliği’nce çıkarılan IEEE Control Systems Magazine'de kapak makalesi olarak yayımlandı ve bilim dünyasına tanıtıldı.

IEEE Control Systems Magazine dergisinin ekim sayısının kapak konusunun "Zaman Gecikmeli Sistemler İçin Yüksek Performanslı Basınç Kontrolcüsü Geliştirilmesi" makaleleri olduğunu söyleyen Yıldız, geliştirdikleri teknolojinin akıllı bir yazılıma dayandığını belirterek, "Teknolojimiz ile havada hareket halindeki roketlerin hızları ayarlanabilir hale gelebilecek." ifadelerini kullandı.

Roketlerin normalde havada belirli bir hız profilinde hareket ettiğini ancak geliştirdikleri yeni teknolojiyle bu durumun değişeceğini belirten Yıldız, "Yaptığımız çalışma ile havada hareket halindeki roketlere yeni bir özellik kazandırılmış olduk. Geliştirdiğimiz akıllı yazılım ile roketler artık havada hareket halindeyken hızlarını azaltabilecek ya da hızlarını artırabilecekler. Örneğin, keskin manevralar sırasında hızlarını azaltıp, doğrusal hareket halinde iken hızlarını artırabilecekler. Bu özellikleri ile roketler, hedef takibini çok daha iyi performansla yapabilecekler." diye konuştu.

ROKETSAN’da yapılan testlerde yeni teknolojinin gayet iyi çalıştığına ve çalışmalarının literatürde bir ilk olacak önemli özellikler taşıdığına dikkat çeken Yıldız, "Sistemin teoriğini Bilkent Üniversitesi’nde geliştirdik. Deney düzeneği ise ROKETSAN'da geliştirildi. Deney kısmında öğrencimiz Anıl Alan ve ROKETSAN mühendislerinin bir senelik çalışması oldu. Bundan sonrası çalışmanın endüstriye kazandırılması olacak." dedi.