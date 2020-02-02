Türk Bilim Üssü Güneş Radyasyonu Ölçecek

Antartika’da bulunan Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu, yapılan çalışmalar sonucunda, ultraviyole radyasyon ölçümü yapabilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı Türk Bilim Üssü'nde yer alan gözlem istasyonuna takılacak bir sistem ile artık güneşten gelen radyasyon ölçülebilecek.

4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların hayata geçirilmesi için Türkiye’den bir heyet, 9 Şubat tarihinde Antartika’ya gidecek.

Geçen yıl düzenlenen 3’üncü Ulusal Antartika Bilim Seferi kapsamında, Türk Bilim Üssü kurulmuş ve bu alana Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu inşa edilmişti. OMGİ, rüzgâr hızı, rüzgâr yönü, hava sıcaklığı, nispi nem, hava basıncı, yağış miktarı, kar kalınlığı, küresel güneş radyasyonu ve güneşlenme süresini ölçebilen bir istasyon olarak geliştirildi.

OMGİ, Ultraviyole Radyasyon Ölçümü Yapabilecek

Yapılan ölçümler sonucunda, küresel güneş radyasyonu değerleri oldukça yüksek çıktı. Bu da Türk Bilim Üssü'nün bulunduğu alanın, ultraviyole radyasyon ölçümü yapılabilmesi için uygun olduğunu anlamına geliyordu. Bunun üzerine çalışmalarına başlayan Türk bilim insanları, güneş radyasyon ölçüm algılayıcısı geliştirdi.

Geliştirilen bu cihaz, Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonuna yerleştirilecek ve güneşten gelen ultraviyole radyasyon ölçümü yapılması sağlanacak.