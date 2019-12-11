Türk Çift Ay'a Gidiyor

Eren ve Fatih Özmen çiftinin sahibi olduğu, Amerika Birleşik Devletleri’nin en önemli uzaycılık şirketlerinden Sierra Nevada Corporation (SNC), Ticari Ay Yükü Servisleri (CLPS) projesini desteklemek üzere NASA tarafından seçildi. Bu ihale sayesinde SNC, NASA'nın Artemis Ay görevini destekleyen dev şirketler arasındaki yerini aldı.

2021 yılında gerçekleştirilmesi planlanan görevle birlikte Ay’a modül bırakmak üzere deneme yapacak olan Sierra Nevada, Dream Chaser adını verdiği uzay uçağı ile Shooting Star adlı kargo modülü uydumuza götürmeyi deneyeceği açıklandı. Kısa süre önce NASA’nın Kennedy Uzay Merkezi’ne modülün test versiyonlarını test eden şirket, hazırlıklarını hızlandırdı.

NASA Artemis görevine önemli katkılar yapması planlanan CLPS kapsamında 2024 yılında Ay’a mürettebatlı uçuşlar için önemli destek elemanlarını bölgeye götürmeyi planlayan Sierra Neveda, ggörevle ilgili kimi detaylar da verdi. NASA’nın Ay’a mürettebat göndermeden önce çeşitli deney malzemeleri, ikmal araçları ve temel yaşamsal destek ünilerini Ay’a götürmeyi planladığını ve bu sayede daha uzun bir keşif çalışmasının yapılmasının önünün açılacağı aktarılan bilgiler arasında yerini aldı.

SNC CEO’su Fatih Özmen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "SNC, Mars'a yapılan uçuşlar da dahil olmak üzere, gerçekleştirdiğimiz yüzlerce görev sayesinde uzay alanında uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahip. Ay’a yönelik yenilikçi çözümler sunacak olan uydu ve Uluslararası Uzay İstasyonu ikmal aracının yanı sıra NASA'nın Ay Geçidi projesine ilişkin kapsamlı geliştirme çalışmalarımız sayesinde uzmanlığımızı arttırmanın gururunu yaşıyoruz."

Konuyla ilgili açıklama yapan SNC Başkanı Eren Özmen, "Bilimde ve uzay keşiflerinde ilerleme kaydedilmesine imkân tanıyacak ve Ay’ın yüzeyi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmamızı sağlayacak bu anlaşmanın bir parçası olduğumuz için çok heyecanlıyız." dedi.

Shooting Star nedir?

Dream Chaser'in yaklaşık 5 metre uzunluğundaki eklentisi olan "Shooting Star" kargo modülü, yükler için fazladan depolama alanı sağlayıp Dünya’nın atmosferine yeniden girdikten sonra kargoların imhasını kolaylaştıracak. Shooting Star kargo modülü ilk kez NASA’nın Ticari Bütünleme İkmali Hizmetleri 2 (CRS-2) ihalesinde kullanılacak.

Eren Özmen, "Shooting Star'ın ilave edilmesiyle, NASA'ya bir yetkinlik daha sunarak Uluslararası Uzay İstasyonu'na çok daha kritik öneme sahip bilim, gıda ve kargo gönderiminde bulunuyor ve astronotların her gün yaptıkları önemli işe katkı sağlıyoruz." dedi.

Dream Chaser, CRS-2 ihalesi kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu için planladığı en az altı görevin ilkini 2021 yılının sonbaharında gerçekleştirecek. Kargo modülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 5 ton ilave basınçlı ve basınçsız yük taşıyacak.

Dream Chaser'ın en önemli yetkinliklerinden biri, yeniden giriş yaptıktan sonra kargoları imha edebilmesi. SNC’nin Shooting Star kargo modülleri, Dünya’nın atmosferinde yanıp yok olarak Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan alınan istenmeyen maddeleri imha edecek.

Shooting Star’ın ilave kargo gönderebilme ve imha etme hizmeti sağlayabilme yetkinliği, hem kendisinin hem de Dream Chaser'ın son derece etkin ve çok yönlü olmasını sağlıyor.

Shooting Star, geleceğe yönelik ticari keşif kolları dahil olmak üzere diğer Alçak Dünya Yörüngesi destinasyonlarına ve Ay Geçidi projesine ilişkin lojistik hizmetleri destekleyerek daha fazla esneklik sunacak. SNC, aynı zamanda, büyük yükleri çok güçlü bir kapasite ile taşıyabilecek bir uydu gibi hareket eden, serbest uçan versiyona yönelik bir konsept de geliştirdi.