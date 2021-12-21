Türk Devletleri Uzay Alanında İş Birliği Yapacak

Türk devletleri uzay projeleri için iş birliği gerçekleştirecek. Bu kapsamda Azerbaycan'da ilk toplantı yapıldı. Toplantıda bu alanda iş birliklerini geliştşirmek için bazı mükakerelerde bulunuldu. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Türk Devletleri Uzay Çalışmaları İçin Güçlerini Birleştirecek

AA'daki habere göre Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üye ve gözlemci devletlerinin uzay ajansları ve ilgili kurumlarının ilk toplantısı gerçekleşti. Azerbaycan Uzay Ajansının (Azerkosmos) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Macaristan katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen toplantıda, TDT üyeleri uzay projeleri ile ilgili çeşitli sunumlar yaptı. Uzay alanında iş birliklerini geliştşirmek için ortak faaliyetlerin belirlenmesi noktasında bazı fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Toplantıda Türkiye'yi Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım temsil etti. Yıldırım, yaptığı açıklamada, öneminin ileriki yıllarda daha çok anlaşılacağı tarihi bir adım attıklarını söyledi.

Uzayın öneminin her geçen gün arttığı bir çağa girdiklerini belirten Yıldırım, hem kendi milletlerimizin haklarını korumak hem de tüm insanlığa hizmet etmek için uzayda güçlü bir şekilde bulunmak zorunda olduklarını açıkladı.

Uzay çalışmalarını devam ettirerek tüm dünyaya bu çalışmalarda bizde varız demek istediklerinin altını çizen Yıldırım, bunun için toplandıklarını ve ilk adımı attıklarını ifade etti. Başlamanın bitirmenin yarısı olduğunu söyleyen Yıldırım, başlamış olmakla çok önemli bir adım attıklarını, devamının da aynı heyecanla getirilmesi gerektiğini belirtti.

Azerkosmos Başkanı Sameddin Asadov da konu ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Asadov, Türk devletlerindeki uzay çalışmaları konusunda detaylı bilgiye sahip olmak ve iş birliği imkanlarını görüşmek için bir araya geldiklerinin altını çizdi.

Büyük devletlerin uzaya oldukça büyük yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Sameddin Asadov, Türk devletlerinin de uzay çalışmalarında güç birliği yapması gerektiğini söyledi.

Üye ülkelerin uzay alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten TDT Genel Sekreter Yardımcısı Mirvokhid Azimov, ülkelerin bu potansiyeli kullanmaları ve birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmelerinin uzay alanındaki iş birliği için önemli bir altyapının oluşturulmasına olanak tanıyacağını ifade etti.

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