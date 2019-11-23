Türk Doktorların Yapay Kalp Projesi ABD'de İlgi Odağı Oldu

Her yıl ABD'de düzenlenen ve cerrahi alanında bir hayli ses getiren ünlü Veith Sempozyumu'nda Türk doktorları büyük ilgi çekti. Tamamen Türkiye'de üretilen yapay kalp projesi görücülerin alkışını alırken, 20'den fazla Türk doktor tarafından üretildiği belirtildi.

Bu yıl ilk defa yerli tıbbi ürünleri ABD Veith Sempozyumu'na taşıyan Türk doktorları, 70'ten fazla firma arasında en dikkat çekenlerden biri olmayı başardı. "Invamed ve RD Global'' markalı tıbbi cihazlar tanııtlırken aynı zamanda yapay kalp çalışmasının dikkatlerden kaçmadığı aktarıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, her geçen tıp alanında ilerlediğimizi ifade etti. Dinç'e göre şu an Türkiye, ürettiği yapay kalp cihazını varis ameliyatlarında kullanılan 'Turkish glue' ve damar robotları projeleriyle ilgi odağı olmuş durumda.

"Türkiye'de üretilen yerli ve milli cihazların 60'ın üzerinde ülkeye ihracatı var, önümüzdeki yıl Amerika'ya da başlayacağız ve şu anda sempozyum vasıtasıyla 100'ün üzerinde ülkeden özellikle damar cerrahları tıbbi cihazlarımız ile tanıştı. Türkiye'nin yerli ve milli cihazlarına katkısı açısından sempozyumun Türkiye'de yapılmasını istiyoruz. Artık yapay kalbi konuşuyoruz ve hedefimiz Türkiye'de üretilen cihazımızı tüm dünyaya tanıtabilmek"

Vasküler hastalıkların çözüme kavuşabileceğini vurgulayan Dinç, sempozyumda ortak çalışmaların yapılacağının kararı alındığını söyledi. Özellikle kalp alanında Türk doktorlarla çalışılmasının istendiğini dile getiren Başkan Dinç, vasküler hastalıkların daha yapıcı çözümler getirdiğini aktardı.